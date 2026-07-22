Смертельная опасность на дорогах мира: в бедных странах показатель в 6 раз выше

·50·Технологии
Смертельная опасность на дорогах мира: в бедных странах показатель в 6 раз выше

Хотя во всем мире число травм и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий снижается, эти позитивные изменения происходят не во всех странах одинаково. Согласно результатам нового исследования, опубликованного в Ланкет Публик Хеалт, риск гибели на дорогах в странах с низким уровнем дохода в шесть раз выше, чем в богатых государствах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно статистическим данным, в период с 1990 по 2023 год количество травм, связанных с ДТП, сократилось на 38,3%, а число смертельных случаев — на 32,3%. Однако за последнее десятилетие в ряде стран, таких как США и Гана, ситуация, наоборот, ухудшилась. Только в 2023 году по всему миру было зафиксировано 50,9 миллиона случаев травматизма, 1,34 миллиона из которых закончились трагически.

Связь между уровнем дохода и безопасностью

Исследователи отмечают, что самый большой разрыв связан с экономическим положением стран. Несмотря на то, что в странах с высоким уровнем дохода количество аварий велико, почти 90% всех смертельных случаев приходится на бедные страны. В таких регионах на каждые 100 тысяч человек приходится 43,8 смертельных случая, тогда как в развитых странах этот показатель составляет всего 7,5.

Для таких развивающихся стран, как Узбекистан, эта проблема также остается актуальной. Резкий рост количества автомобилей и темпы урбанизации, опережающие развитие дорожной инфраструктуры и мер безопасности, являются одними из основных факторов риска. Согласно отчету Ланкет, слабый контроль за использованием ремней безопасности и недостатки в системе скорой медицинской помощи в бедных странах способствуют высокому уровню смертности.

Дорожно-транспортные происшествия представляют серьезную угрозу, особенно для молодого поколения. Среди мужчин в возрасте от 10 до 39 лет аварии остаются основной причиной смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), трагедии на дорогах являются фактором номер один, прерывающим жизни детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет.

Современные факторы риска: смартфоны и крупные автомобили

Эксперты также перечислили новые тенденции, негативно влияющие на безопасность на дорогах. Следующие факторы сегодня рассматриваются как основные проблемы:

  • Отвлечение водителей на мобильные телефоны во время управления автомобилем;
  • Увеличение количества крупных автомобилей с высоким капотом (СУВ и пикапы), что создает риск более тяжелых травм для пешеходов;
  • Неприспособленность дорожной инфраструктуры к потребностям пешеходов и велосипедистов;
  • Несоответствие автомобилей стандартам безопасности.
По расчетам ВОЗ, с 2011 по 2025 год удалось снизить уровень смертности на дорогах на 21%. Тем не менее, перед международным сообществом стоят большие задачи. На совещании высокого уровня ООН была поставлена цель сократить количество смертей и тяжелых травм на дорогах на 50% к 2030 году.

Подчеркивается, что для достижения этой цели решающее значение имеют не только технические меры, но и повышение культуры вождения, а также обеспечение верховенства закона.

Дорожно-транспортное ПроисшествиеБезопасностьСтатистикаВОЗLancet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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