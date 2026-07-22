Челси установил рекорд: Морган Роджерс стал самым дорогим британским футболистом в истории

Лондонский Челси совершил очередной громкий трансфер на рынке. Клуб официально объявил о завершении перехода нападающего Астон Виллы Моргана Роджерса. Эта сделка стала исторической не только для клуба, но и для всего британского футбола. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Goal.com, сумма трансфера составила рекордные 117 миллионов фунтов стерлингов (около 157 миллионов долларов). С этим показателем 23-летний Роджерс завоевал титул самого дорогого британского игрока в истории футбола. Он побил рекорды, ранее принадлежавшие таким звездам, как Джек Грилиш, Деклан Райс и Эллиот Андерсон.

Новая сила в системе Хаби Алонсо

Этот трансферимеет стратегическое значение для главного тренера Хаби Алонсо. Испанский специалист был нацелен на усиление линии атаки команды перед сезоном 2026-27. Динамичный стиль игры Роджерса и его быстрая адаптивность к тактической системе с высокой интенсивностью сделали его главной целью для лондонского клуба.

Морган Роджерс Астон Виллы под руководством Унаи Эмери поднялся до уровня настоящей звезды. В составе бирмингемского клуба он провел 85 матчей в Английской Премьер-лиге и забил 21 гол. Его физическая форма и тактический интеллект сделали его одним из самых опасных нападающих лиги.

«Я очень взволнован. Для меня Челси — величайший клуб Лондона. С детства я с восхищением смотрел на эту команду», — отметил Роджерс в своем первом интервью после трансфера. Руководство клуба также с большим размахом объявило об этом переходе через социальные сети.

По мнению экспертов, такие огромные инвестиции Челси свидетельствуют о высоком доверии руководства к будущему Роджерса. Теперь ожидается, что нападающий продемонстрирует свой максимум на «Стэмфорд Бридж» и приведет команду к новым вершинам.