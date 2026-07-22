Эмилиано Мартинес задумывается о завершении карьеры в сборной Аргентины

·34·Спорт
Эмилиано Мартинес задумывается о завершении карьеры в сборной Аргентины

Опытный голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сообщил о возможной вероятности завершения своей международной карьеры после поражения в финале Чемпионата мира-2026. В финале турнира, который проходил в США, Мексике и Канаде, сборная Аргентины уступила Испании со счетом 1:0 и не смогла защитить чемпионский титул. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Это поражение стало неожиданным ударом для чемпионов мира 2022 года. Эмилиано Мартинес через свои страницы в социальных сетях извинился перед болельщиками и подчеркнул, что отдал все силы ради успеха команды. По его словам, то, что мечта стать двукратными обладателями мирового трофея и переписать историю не осуществилась, стало для него тяжелым моральным испытанием.

Сомнения о будущем

33-летний вратарь в своем заявлении не стал скрывать, что серьезно раздумывает об уходе из сборной. «Честно говоря, нынешнюю боль невозможно описать словами. Есть о чем подумать, чтобы понять, как двигаться дальше, выбрать правильный путь и, возможно, пришло ли время отойти в сторону», — отметил голкипер.

В то время как такие легендарные партнеры по команде, как Лионель Месси, еще не приняли окончательного решения, подобное заявление Мартинеса вызвало широкие дискуссии в аргентинском футбольном сообществе. Вратарь заявил, что сделал все возможное, чтобы помочь своей стране и товарищам по команде, но неудача в финале морально истощила его.

Эмилиано Мартинес внес огромный вклад в победу Аргентины на Чемпионате мира 2022 года в Катаре и был признан лучшим вратарем турнира. Его уникальный характер и мастерство в сериях пенальти сделали его одним из самых известных голкиперов в мире. Однако поражение в финале 2026 года ставит под вопрос его будущее в национальной команде.

На данный момент Ассоциация футбола Аргентины или тренерский штаб не дали официальных комментариев по поводу возможной отставки вратаря. По мнению экспертов, Мартинес все еще способен играть на высоком уровне, однако психологическое состояние и поиск новой мотивации сыграют решающую роль в его окончательном решении.

АргентинаЭмилиано МартинесЧемпионат мираФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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