Плов маленькой Ясмины покорил социальные сети (видео)

Дочь певицы Ширин Зоитовой, юный блогер Ясмина Зоитова, поделилась на своей странице в Instagram интересным видео о приготовлении плова. Этот ролик за короткое время привлек внимание подписчиков.

На видео Ясмина сначала надевает узбекский национальный костюм, а затем приступает к процессу приготовления плова. Она готовит блюдо поэтапно, как настоящие повара, уверенно выполняя каждый шаг. В завершение она красиво выкладывает готовый плов на национальный ляган и приглашает всех к столу.

Естественность Ясмины, ее уважение к национальным ценностям и мастерство в приготовлении плова пришлись по душе пользователям социальных сетей. В комментариях подписчики осыпают юного блогера похвалами, восхищаются ее кулинарными способностями и желают успехов в дальнейших начинаниях.