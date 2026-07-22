ФИФА объявила символическую сборную чемпионата мира 2026 года

По итогам чемпионата мира 2026 года, прошедшего в США, Мексике и Канаде, ФИФА представила символическую сборную лучших игроков турнира. В списке доминирует сборная Испании, завоевавшая чемпионский титул после победы над Аргентиной в финале со счетом 1:0. В этот состав вошли не только победители, но и звезды, проявившие свое мастерство на протяжении всего соревнования. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В символическую сборную вошли три футболиста сборной Испании. Среди них особо отмечен опорный полузащитник Родри Эрнандес. Его уверенная игра в центре поля и роль связующего звена между обороной и атакой сыграли решающую роль в успехе Испании. Также эксперты не обошли вниманием и других молодых талантов, проявивших себя по ходу турнира.

Неожиданные решения в линии обороны

Интересно, что Пау Кубарси и Эмерик Ляпорт, составившие успешный оборонительный оплот сборной Испании, не были включены в символический состав. При этом данная пара была признана лучшим защитным дуэтом турнира. Тот факт, что Испания пропустила всего один гол за восемь матчей турнира, является заслугой именно этих защитников.

В линии атаки, как и ожидалось, оказались легенды мирового футбола. Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали ключевыми фигурами символической сборной благодаря своей игре высокого уровня. Несмотря на то, что Аргентина уступила в финале, Лионель Месси в одном из своих последних крупных турниров вновь продемонстрировал лидерские качества.

Главные герои турнира

Состав, сформированный ФИФА, вызвал дискуссии в футбольном сообществе. Многих удивило отсутствие защитников, пропустивших наименьшее количество голов. Однако эксперты подчеркивают, что основной упор был сделан на атакующий футбол и индивидуальное мастерство.

Ниже приведены некоторые ключевые имена, отмеченные ФИФА:

Родри Эрнандес — лучший опорный полузащитник;

Лионель Месси — атакующий полузащитник/нападающий;

Килиан Мбаппе — центральный нападающий;

три представителя сборной Испании.

Этот чемпионат мира стал важным шагом в популяризации футбола в регионе Северной Америки. Очередная победа Испании показала, что доминирование европейского футбола продолжается. Согласно сообщению ФИФА, данная символическая сборная была сформирована на основе статистических показателей и общих выводов экспертов.