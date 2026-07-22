Конкуренция на рынке технологий AI выходит на новый уровень. Как сообщил партнер венчурного фонда Менло Вентурес Мэтт Мерфи, стартап Anthropic по своим финансовым показателям превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. К маю текущего года годовой темп выручки компании неожиданно достиг 47 миллиардов долларов, хотя ранее прогнозировалось всего 9 миллиардов долларов на 2025 год. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Мэтт Мерфи отмечает, что за свою 25-летнюю карьеру инвестора он еще не встречал столь стремительного роста. По его словам, ни появление интернета, ни мобильная революция, ни первая волна облачных технологий не привели к тому, чтобы компания достигла таких высоких результатов за столь короткий срок. Как было озвучено в подкасте Экуитй издания TechCrunch, Anthropic на данный момент стала одним из самых дорогих и перспективных стартапов в мире.

Секрет успеха не только в технологиях

Интересен тот факт, что, по мнению инвестора, основа успеха Anthropic заключается не только в создании совершенной модели AI. Компания изменила стратегический подход, чтобы занять свое место на рынке. Менло Вентурес инвестировал в этот проект 500 миллионов долларов еще до того, как он начал приносить прибыль и продукт был официально представлен. Сегодня этот риск полностью оправдал себя.

Языковая модель компании Anthropic под названием Claude составляет серьезную конкуренцию ChatGPT от OpenAI. Для пользователей и разработчиков из Узбекистана конкуренция между этими платформами также полезна, так как она способствует удешевлению и функциональному обогащению инструментов AI. В настоящее время многие местные специалисты высоко оценивают точность модели Claude при работе с текстом.

Изменения в индустрии и будущее

Мэтт Мерфи подчеркивает, что такие компании, как Anthropic, устанавливают новые стандарты не только в технологических разработках, но и в управлении бизнесом и оперативном удовлетворении потребностей рынка. Подобные темпы роста свидетельствуют о том, что объемы инвестиций в сферу AI в будущем будут только увеличиваться.

В заключение можно сказать, что опыт Anthropic показал, насколько важно в мире современных технологий не только обладать мощной моделью, но и правильно ее коммерциализировать и адаптировать к рынку. Сегодня компания стала важным субъектом не только для технологических гигантов, но и для целых экономических систем.