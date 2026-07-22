Ямаль и Холанд покорили исторический рубеж: они достигли отметки в 220 млн евро...

Портал Трансфермаркт пересмотрел трансферную стоимость футболистов по итогам ЧМ-2026. В обновленном рейтинге Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд впервые в истории достигли отметки в 220 миллионов евро, став самыми дорогими футболистами мира.

Завоевание чемпионского титула на мундиале стало важным фактором роста рыночной стоимости юной испанской звезды. Холанд же благодаря своей высокой результативности и стабильной игре разделил с Ямалем первую строчку рейтинга.

Ямаль и Холанд оценены одинаково

Согласно данным Трансфермаркт, трансферная стоимость нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля достигла 220 миллионов евро.

В такую же сумму был оценен бомбардир «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Таким образом, эти два футболиста стали первыми игроками в истории Трансфермаркт, достигшими оценки в 220 миллионов евро. На данный момент они делят лидерство в рейтинге самых дорогих футболистов мира.

Мбаппе остался на третьем месте

На третьей строчке рейтинга расположился нападающий «Реал Мадрида» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

Первая пятерка выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль — 220 миллионов евро; Эрлинг Холанд — 220 миллионов евро; Килиан Мбаппе — 200 миллионов евро; Майкл Олисе — 170 миллионов евро; Джуд Беллингем — 160 миллионов евро.

Француз Майкл Олисе занял четвертое место со 170 миллионами евро, а англичанин Джуд Беллингем — пятое со 160 миллионами евро.

ЧМ-2026 оказал большое влияние на стоимость Ямаля

Ламин Ямаль завоевал главный трофей на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Испании.

В финале Испания обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0 и стала чемпионом мира. Игра Ямаля на протяжении турнира, его вклад в результат команды и возраст стали одними из ключевых факторов, позволивших его трансферной стоимости подняться до рекордного уровня.

Оценка юного футболиста в 220 миллионов евро показывает, что высоко оцениваются не только его текущие результаты, но и огромный потенциал на будущее.

Холанд также достиг рекордной стоимости

Эрлинг Холанд в последние годы остается одним из самых сильных нападающих в мировом футболе благодаря своей результативности на клубном уровне и в сборной.

Физические данные, возраст и высокая эффективность норвежского форварда позволили его рыночной стоимости достичь 220 миллионов евро. Тем самым он вместе с Ямалем возглавил рейтинг.

Рыночная стоимость — это не реальная цена трансфера

Цифры, приводимые Трансфермаркт, отражают примерную рыночную стоимость футболистов. Это не означает, что такова их реальная цена продажи.

На реальную сумму трансфера влияют срок контракта игрока, желание клуба продать его, переговоры и финансовые возможности клуба-покупателя.

Тем не менее, достижение Ямалем и Холандом отметки в 220 миллионов евро установило новый экономический рубеж в современном футболе.