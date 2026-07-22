Объявлена символическая сборная ЧМ-2026: Лионель Месси и Килиан Мбаппе в составе

По итогам чемпионата мира 2026 года, прошедшего в США, Мексике и Канаде, ФИФА представила символическую сборную лучших игроков турнира. Сборная Испании, завоевавшая чемпионский титул после победы над Аргентиной со счетом 1:0 в финале, лидирует в этом списке. Данный состав примечателен сочетанием звезд мирового футбола и новых имен. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как победитель турнира, Испания стала одной из команд, делегировавших наибольшее количество игроков в символическую сборную. В частности, опорный полузащитник Родри Эрнандес был заслуженно включен в состав за свою стабильную игру. Примечательно, что ключевые представители оборонительных редутов Испании — Пау Кубарси и Эмерик Ляпорт, пропустившие всего один гол за восемь матчей турнира, в этот список не попали. Эксперты признавали эту пару лучшим защитным тандемом соревнований.

Битва звезд в линии атаки

В линии атаки, как и ожидалось, расположились легенды мирового футбола. Лионель Месси и Килиан Мбаппе вновь продемонстрировали свое мастерство, став центральными фигурами символической сборной. Если Лионель Месси довел сборную Аргентины до финала, то Килиан Мбаппе выделился своей скоростью и результативностью. Присутствие этих звезд в списке стало важным фактором, подчеркивающим престиж и уровень турнира.

Этот список, опубликованный ФИФА, вызвал множество дискуссий. Особенно неожиданным для футбольной общественности стало отсутствие молодого таланта Пау Кубарси, обеспечившего надежность обороны Испании. Тем не менее, Испания заняла место среди лучших с тремя представителями, что доказывает неслучайность их чемпионского титула.

Одной из главных особенностей символической сборной ЧМ-2026 является то, что в нее вошли не только представители команды-победителя, но и футболисты, продемонстрировавшие индивидуальное мастерство на протяжении всего турнира. Подобный выбор обычно основывается на статистических показателях и вкладе игрока в успех своей команды.

Данная информация подготовлена на основе международных спортивных изданий и официальных источников ФИФА. Итоги турнира показали, что, несмотря на смену поколений в мировом футболе, опытные звезды, такие как Лионель Месси, доказывают свою готовность конкурировать на высоком уровне. Новый подъем испанского футбола свидетельствует о том, что гегемония европейских команд продолжится в ближайшие годы.