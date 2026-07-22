Ливерпуль нашел достойную замену Мохаммеду Салаху: началась борьба за Магнеса Аклиуша

·39·Спорт
Ливерпуль нашел достойную замену Мохаммеду Салаху: началась борьба за Магнеса Аклиуша

Английский клуб «Ливерпуль» предпринимает активные шаги на трансферном рынке, чтобы найти замену покинувшему команду Мохаммеду Салаху. Мерсисайдцы вступили в борьбу за талантливого вингера «Монако» Магнеса Аклиуша. Как сообщает Sky Sports, английский клуб уже установил первоначальные контакты, чтобы изучить возможности трансфера игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Аклиуш, являющийся членом молодежной сборной Франции, в последнее время привлек внимание «Пари Сен-Жермен». Однако несколько предложений парижского клуба были отклонены руководством «Монако». Эта ситуация создала благоприятную возможность для «Ливерпуля», открыв путь к лидерству в трансферной гонке.

Магнес Аклиуш является воспитанником академии «Монако» и с 2021 года стабильно выступает за основной состав. За прошедшее время он провел 139 матчей и сумел забить 23 гола. Особенно успешным для него стал прошлый сезон: во всех турнирах он записал на свой счет 7 голов и 10 результативных передач в 43 играх.

Отклоненные предложения ПСЖ и конкуренция

«Пари Сен-Жермен» несколько раз пытался приобрести Аклиуша в это трансферное окно. По имеющимся данным, последнее предложение чемпионов Франции составило 34 миллиона фунтов стерлингов, однако «Монако» посчитал эту сумму недостаточной за игрока. Твердая позиция клуба «Монако» побуждает «Ливерпуль» действовать более активно.

Новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола открыто заявил, что команде нужен новый вингер. По его словам, для усиления состава и замены травмированных футболистов необходимы новые имена. «Нам определенно нужен вингер. Мы всегда должны быть открыты для новых вариантов, чтобы улучшить состав», — отметил тренер на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» приобрел Виктора Муньоса из «Осасуны» за 34,5 миллиона фунтов. Также клуб вел переговоры с вингером «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, однако вместо 112 миллионов фунтов, требуемых немецким клубом, мерсисайдцы выразили готовность заплатить лишь 86 миллионов фунтов. По этой причине вариант с Аклиушем в настоящее время является для клуба приоритетным.

ЛиверпульМонакоТрансферыМохаммед СалахФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуБарселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуСегодня, 22:53Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...