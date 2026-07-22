Ливерпуль нашел достойную замену Мохаммеду Салаху: началась борьба за Магнеса Аклиуша

Английский клуб «Ливерпуль» предпринимает активные шаги на трансферном рынке, чтобы найти замену покинувшему команду Мохаммеду Салаху. Мерсисайдцы вступили в борьбу за талантливого вингера «Монако» Магнеса Аклиуша. Как сообщает Sky Sports, английский клуб уже установил первоначальные контакты, чтобы изучить возможности трансфера игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Аклиуш, являющийся членом молодежной сборной Франции, в последнее время привлек внимание «Пари Сен-Жермен». Однако несколько предложений парижского клуба были отклонены руководством «Монако». Эта ситуация создала благоприятную возможность для «Ливерпуля», открыв путь к лидерству в трансферной гонке.

Магнес Аклиуш является воспитанником академии «Монако» и с 2021 года стабильно выступает за основной состав. За прошедшее время он провел 139 матчей и сумел забить 23 гола. Особенно успешным для него стал прошлый сезон: во всех турнирах он записал на свой счет 7 голов и 10 результативных передач в 43 играх.

Отклоненные предложения ПСЖ и конкуренция

«Пари Сен-Жермен» несколько раз пытался приобрести Аклиуша в это трансферное окно. По имеющимся данным, последнее предложение чемпионов Франции составило 34 миллиона фунтов стерлингов, однако «Монако» посчитал эту сумму недостаточной за игрока. Твердая позиция клуба «Монако» побуждает «Ливерпуль» действовать более активно.

Новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола открыто заявил, что команде нужен новый вингер. По его словам, для усиления состава и замены травмированных футболистов необходимы новые имена. «Нам определенно нужен вингер. Мы всегда должны быть открыты для новых вариантов, чтобы улучшить состав», — отметил тренер на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» приобрел Виктора Муньоса из «Осасуны» за 34,5 миллиона фунтов. Также клуб вел переговоры с вингером «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, однако вместо 112 миллионов фунтов, требуемых немецким клубом, мерсисайдцы выразили готовность заплатить лишь 86 миллионов фунтов. По этой причине вариант с Аклиушем в настоящее время является для клуба приоритетным.