Абдукадыр Ҳусанов останется в «Сити»: заключено новое соглашение до 2031 года

·67·Спорт
Абдукадыр Ҳусанов останется в «Сити»: заключено новое соглашение до 2031 года

«Манчестер Сити» достиг договоренности о заключении новых долгосрочных контрактов с узбекским защитником Абдукадыром Ҳусановым и бельгийским вингером Жереми Доку. По данным The Athletic, новые соглашения обоих футболистов рассчитаны до лета 2031 года.

Клуб пока официально не объявлял о подписании контрактов. Однако это решение показывает, что руководство «Сити» отводит Ҳусанову и Доку важную роль в долгосрочных планах команды.

Ҳусанов за короткое время вошел в основной состав

22-летний Абдукадыр Ҳусанов присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года, перейдя из французского клуба «Ланс».

Защитник сборной Узбекистана быстро адаптировался к английской футбольной среде и в прошлом сезоне стал одним из основных игроков обороны команды. Он принял участие в 37 матчах во всех турнирах.

Уверенные действия Ҳусанова помогли «Манчестер Сити» завоевать Кубок Англии и Кубок лиги. Новый контракт означает укрепление статуса футболиста в клубе.

Новое соглашение рассчитано до 2031 года

Согласно источнику, контракт, который будет подписан с Ҳусановым, продлится до лета 2031 года.

Такое долгосрочное соглашение свидетельствует о том, что клуб высоко оценивает потенциал узбекского футболиста. В то же время «Сити», вероятно, рассматривает Ҳусанова как одного из ключевых игроков линии обороны в предстоящих сезонах.

Ожидается, что после официального объявления станут известны финансовые условия и другие детали контракта.

Доку также провел результативный сезон

24-летний Жереми Доку также находится на пороге подписания нового контракта с «Манчестер Сити» до 2031 года.

В сезоне 2025/26 бельгийский вингер принял участие в 47 матчах во всех турнирах. Он забил 8 голов и отдал 14 результативных передач своим товарищам по команде.

Записав на свой счет в общей сложности 22 результативных действия, Доку стал одним из важных игроков линии атаки. Клуб стремится надолго сохранить его скорость, активность в единоборствах и способность обострять игру.

«Сити» сохраняет своих лидеров

Ранее новый контракт с «Манчестер Сити» подписал Фил Фоден. В ближайшие дни ожидается продление соглашения с хорватским защитником Йошко Гвардиолом.

Эти шаги показывают, что клуб реализует стратегию по сохранению костяка состава на длительный срок.

Для Ҳусанова новый контракт не только определяет его будущее в «Манчестер Сити», но и является важным подтверждением доверия, которое он за короткое время заслужил в одном из сильнейших клубов Европы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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