Стартап Атомс, основанный Трэвисом Калаником, привлек 1,7 миллиарда долларов инвестиций

·41·Технологии
Стартап Атомс, основанный Трэвисом Калаником, привлек 1,7 миллиарда долларов инвестиций

Робототехническая компания Атомс, основанная бывшим главой Uber Трэвисом Калаником, привлекла 1,7 миллиарда долларов в рамках инвестиционного раунда, возглавляемого венчурным фондом Andreessen Horowitz (а16з). Этот крупный раунд финансирования оценивается не только как будущее стартапа, но и как громкое возвращение Каланика в мир технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В этом инвестиционном раунде приняли участие такие крупные фонды, как Баин Капитал и Фифт Валл. Примечательно, что среди инвесторов есть и компания Uber. Это означает, что Каланик возобновил связь с компанией, которую он основал и покинул в 2017 году на фоне скандалов. В рамках сделки известный инвестор Бен Хоровиц войдет в состав совета директоров Атомс.

Новый этап проекта КлудКитченс

Атомс — это холдинговая компания, прошедшая ребрендинг на базе проекта КлудКитченс (сеть виртуальных кухонь — гхост китчен), которым Каланик занимался после ухода из Uber. Когда в марте этого года было объявлено новое название, Каланик сообщил о приобретении компании по автоматизации тяжелой промышленности Пронто, возглавляемой его бывшим коллегой Энтони Левандовски.

На своей странице в социальной сети Кс Каланик назвал эту инвестицию «незавершенным делом». По его словам, проект Атомс станет финальной точкой истории «перехода от битов к атомам», начатой в Uber и продолженной через КлудКитченс. Предприниматель стремится оцифровать физический мир, управляя им и прогнозируя процессы с помощью программного обеспечения.

Создание платформы для роботов

Пока подробной информации о том, над каким именно продуктом работает компания Атомс, нет. Однако Каланик подчеркнул, что намерен создать своеобразную «колесную базу» или платформу для роботов. Согласно его концепции, наступает эра «компьютеров на основе атомов», где производственный процесс выполняет роль CPU, недвижимость — роль памяти (стораге), а транспорт — роль сети (нетворк).

Бен Хоровиц, приветствуя возвращение Каланика, отметил, что для трансформации традиционных и тяжелых отраслей экономики нужны именно такие решительные и многогранные предприниматели. По его мнению, Каланик обладает уникальной способностью объединять сферы от архитектуры программного обеспечения до машиностроения.

Этот проект может быть интересен и для развивающихся рынков. Автоматизированная доставка и робототехнические решения в будущем послужат повышению эффективности в сферах логистики и общественного питания. Пока остается неизвестным, когда именно Атомс представит свои технологические решения широкой публике.

Travis KalanickUberAtomsРобототехникаИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАOpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАСегодня, 22:57Yandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местYandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местСегодня, 22:56Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииЛегенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииСегодня, 22:29США под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСША под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСегодня, 22:22Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаRunway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаСегодня, 22:22Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Сегодня, 21:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне