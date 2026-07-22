Стартап Атомс, основанный Трэвисом Калаником, привлек 1,7 миллиарда долларов инвестиций

Робототехническая компания Атомс, основанная бывшим главой Uber Трэвисом Калаником, привлекла 1,7 миллиарда долларов в рамках инвестиционного раунда, возглавляемого венчурным фондом Andreessen Horowitz (а16з). Этот крупный раунд финансирования оценивается не только как будущее стартапа, но и как громкое возвращение Каланика в мир технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В этом инвестиционном раунде приняли участие такие крупные фонды, как Баин Капитал и Фифт Валл. Примечательно, что среди инвесторов есть и компания Uber. Это означает, что Каланик возобновил связь с компанией, которую он основал и покинул в 2017 году на фоне скандалов. В рамках сделки известный инвестор Бен Хоровиц войдет в состав совета директоров Атомс.

Новый этап проекта КлудКитченс

Атомс — это холдинговая компания, прошедшая ребрендинг на базе проекта КлудКитченс (сеть виртуальных кухонь — гхост китчен), которым Каланик занимался после ухода из Uber. Когда в марте этого года было объявлено новое название, Каланик сообщил о приобретении компании по автоматизации тяжелой промышленности Пронто, возглавляемой его бывшим коллегой Энтони Левандовски.

На своей странице в социальной сети Кс Каланик назвал эту инвестицию «незавершенным делом». По его словам, проект Атомс станет финальной точкой истории «перехода от битов к атомам», начатой в Uber и продолженной через КлудКитченс. Предприниматель стремится оцифровать физический мир, управляя им и прогнозируя процессы с помощью программного обеспечения.

Создание платформы для роботов

Пока подробной информации о том, над каким именно продуктом работает компания Атомс, нет. Однако Каланик подчеркнул, что намерен создать своеобразную «колесную базу» или платформу для роботов. Согласно его концепции, наступает эра «компьютеров на основе атомов», где производственный процесс выполняет роль CPU, недвижимость — роль памяти (стораге), а транспорт — роль сети (нетворк).

Бен Хоровиц, приветствуя возвращение Каланика, отметил, что для трансформации традиционных и тяжелых отраслей экономики нужны именно такие решительные и многогранные предприниматели. По его мнению, Каланик обладает уникальной способностью объединять сферы от архитектуры программного обеспечения до машиностроения.

Этот проект может быть интересен и для развивающихся рынков. Автоматизированная доставка и робототехнические решения в будущем послужат повышению эффективности в сферах логистики и общественного питания. Пока остается неизвестным, когда именно Атомс представит свои технологические решения широкой публике.