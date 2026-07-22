Китай готовит революцию в космосе: Гравитй-2 станет мощнейшей многоразовой ракетой

·42·Технологии
Китай готовит революцию в космосе: Гравитй-2 станет мощнейшей многоразовой ракетой

Частная китайская компания Ориенспаке делает очередной гигантский шаг в освоении космоса. Ожидается, что разрабатываемая компанией ракета Гравитй-2 совершит свой первый полет в четвертом квартале 2026 года. Этот проект имеет важное значение не только для Китая, но и для мировой коммерческой космонавтики, так как благодаря возможности многократного использования он должен резко снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Об анонсе новой ракеты стало известно после третьего успешного запуска Гравитй-1. 22 июля Гравитй-1 успешно вывела на орбиту девять спутников, доказав свою надежность. Представители Ориенспаке подчеркивают, что эта успешная миссия означает переход ракеты от этапа испытаний к регулярным коммерческим полетам.

Технические возможности и конкуренция с Falcon 9

Технические характеристики ракеты Гравитй-2 поражают экспертов отрасли. Она будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 21,5 тонны полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров — до 15 тонн. По данным иксбт.ком, по своим характеристикам и грузоподъемности она станет практически клоном знаменитой ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Главное преимущество новой ракеты заключается в многоразовом использовании первой ступени. Согласно проекту, центральный блок после полета будет возвращаться на Землю, восстанавливаться и использоваться в последующих миссиях. Это значительно снизит стоимость услуг для коммерческих клиентов и укрепит позиции Китая на международном космическом рынке.

В качестве силовой установки Гравитй-2 использует девять двигателей Форке-110 на жидком кислороде и керосине, разработанных компанией самостоятельно. На второй ступени будет установлен один двигатель Форке-110 Вакуум. Такие мощные агрегаты позволят выводить в космос крупные спутники и целые орбитальные системы.

Китайский проект орбитального интернета

Одной из стратегических целей данного проекта является создание национальной китайской низкоорбитальной спутниковой интернет-системы. Ожидается, что эта система станет своеобразным конкурентом сети Starlink. По словам главного конструктора проекта Сюй Гогуана, для вывода на орбиту первых аппаратов этой сети с третьего квартала текущего года начнут использоваться ракеты Гравитй-1.

Напомним, что нынешняя ракета Гравитй-1 является крупнейшей твердотопливной ракетой в Китае. Ее общая масса составляет 405 тонн, и она способна поднимать до 6,5 тонны груза. Запуск Гравитй-2 увеличит эти показатели в несколько раз, выводя участие частных китайских компаний в космической гонке на новый уровень.

КитайКосмосРакетаOrienspaceGravity-2
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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