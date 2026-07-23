Samsung представила умные часы нового поколения Galaxy Watch 9: Основные новинки

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил свое новое поколение умных часов — модель Galaxy Watch 9. Устройство получило значительные улучшения не только в дизайне, но и во внутренних технических возможностях и функциях AI. Согласно данным Иксбт.ком, новые часы предоставляют более точные показатели при мониторинге здоровья пользователя. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Galaxy Watch 9 по традиции выпущены в алюминиевых корпусах размером 40 мм и 44 мм. Хотя внешний вид остался прежним, компания решила обновить ремешки. Теперь они изготовлены из мягкого силикона с дышащей структурой, что не вызывает дискомфорта при длительном ношении. Вес устройства в зависимости от размера составляет от 31,5 г до 34 г, что делает его очень легким для повседневного использования.

Дисплей и техническая мощность

Одной из самых заметных особенностей новой модели является яркость. Дисплей Супер AMOLED защищен сапфировым стеклом, а его максимальная яркость достигает 3000 нит. Это позволяет легко считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами. Внутри устройства установлен флагманский процессор Snapdragon Веар Элите, который дополняют 2 GB оперативной и 32 GB встроенной памяти.

Рост наблюдается и в вопросах энергоэффективности. Версия размером 44 мм оснащена аккумулятором емкостью 445 mAh, а модель поменьше — 390 mAh. Производитель заявляет, что часы могут работать автономно до 40 часов при выключенной функции Алвайс-Он Дисплай. Также устройство поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки.

Здоровье и возможности AI

В этот раз Samsung уделила большое внимание системе мониторинга здоровья. Новая функция Виталс анализирует частоту сердечных сокращений, температуру тела, уровень кислорода в крови и частоту дыхания во время сна. После семи дней наблюдения система создает персональный профиль пользователя и предупреждает о любых необычных изменениях. Также с помощью функции Фитнесс Индекс предоставляются рекомендации по тренировкам на основе состава тела, выносливости и гибкости.

Благодаря технологии Galaxy AI добавлена новая функция Раисе то Талк. Теперь пользователю не нужно нажимать кнопки, чтобы обратиться к голосовому помощнику Google Gemini, достаточно просто поднять руку и заговорить. С помощью этого можно отвечать на сообщения, управлять музыкой и запускать приложения. Устройство работает на операционной системе Wear OS 7 и оболочке One UI 9 Ватч.

Стандарты защиты от воды 5 АТМ и ИП68;

Сертификат военной прочности МИЛ-СТД-810Х;

Двухдиапазонный ГПС и модуль NFC;

Наличие версий Bluetooth и ЛТЭ;

Совместимость с Android 13 и выше.

Ожидается, что на рынке Узбекистана данное устройство появится в ближайшие месяцы. Умные часы бренда Samsung довольно популярны в нашем регионе благодаря своей экосистеме и удобному интерфейсу, и новая модель, несомненно, вызовет большой интерес среди любителей высокотехнологичных гаджетов.