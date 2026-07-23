Специально для ИИ: первый в мире компьютер Фрамеворк со 192 GB оперативной памяти

·78·Технологии
Специально для ИИ: первый в мире компьютер Фрамеворк со 192 GB оперативной памяти

Компания Фрамеворк, известная своими модульными устройствами, представила новый компьютер Фрамеворк Десктоп. Это устройство стало первым персональным компьютером, оснащенным мощнейшим 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 и рекордным объемом оперативной памяти 192 GB. Эта новинка является важным событием не только для энтузиастов аппаратного обеспечения, но и для специалистов, работающих с моделями искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Процессор Ryzen AI Max+ Pro 495, ставший сердцем новой модели, работает на тактовой частоте до 5,2 GHz. Что касается графики, то, по данным иксбт.ком, устройство оснащено Radeon 8065С на базе архитектуры РДНА 3.5. Это встроенное графическое ядро имеет 40 вычислительных блоков и на сегодняшний день является самым производительным графическим решением, представленным AMD. Производители отмечают, что компьютер позволяет комфортно играть в современные игры в формате Фулл ХД даже без дискретной видеокарты.

Возможности локального искусственного интеллекта

Главной особенностью модели Фрамеворк Десктоп является оперативная память ЛПДДР5кс объемом 192 GB. Такой огромный объем позволяет пользователям запускать крупные языковые модели (LLM) непосредственно на самом компьютере, не обращаясь к облачным сервисам. Например, система может без проблем обрабатывать сложные модели, такие как ДипСик-В4-Флаш, в конфигурации К8.

Этот компьютер предназначен в основном для программистов, создателей контента и инженеров, занимающихся анализом данных. Для специалистов на рынке Узбекистана такие устройства также актуальны, поскольку обучение и использование АИ-моделей на локальных серверах или персональных устройствах играет важную роль в обеспечении безопасности данных.

Цена и рыночные перспективы

Ожидается, что новая конфигурация будет значительно дороже предыдущих версий. В настоящее время модель с процессором Ryzen AI Max+ 395 и 128 GB оперативной памяти продается по цене 3449 долларов. Для сравнения, в феврале 2025 года эта модель оценивалась в 1999 долларов. Столь резкий рост цен компания Фрамеворк объяснила удорожанием компонентов оперативной памяти на мировом рынке.

Хотя официальная цена топовой версии со 192 GB памяти пока не разглашается, эксперты предполагают, что она превысит 4000 долларов. Ожидается, что дата начала продаж также будет объявлена в ближайшие дни. Фрамеворк Десктоп отличается своей модульной структурой, что означает, что в будущем пользователи смогут самостоятельно обновлять или ремонтировать любую часть устройства.

FrameworkAMDRyzen AIКомпьютерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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