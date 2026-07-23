Впервые в мире: 100-тонный волновой генератор получил международный сертификат безопасности

·66·Технологии
Впервые в мире: 100-тонный волновой генератор получил международный сертификат безопасности

В сфере возобновляемых источников энергии произошло историческое событие: конвертер волновой энергии К4, разработанный шведской компанией КорПовер Океан, первым в мире получил международный сертификат ДНВ. Этот документ является золотым стандартом для морских энергетических проектов и подтверждает не только эффективность технологии, но и её безопасность в экстремальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Процесс сертификации занял целых 7 лет. За это время специалисты протестировали конструкцию устройства, производственный процесс, износостойкость материалов и, самое главное, способность выдерживать мощные штормы. По словам генерального директора КорПовер Океан Патрика Мюллера, этот сертификат превращает волновую энергетику из просто перспективной идеи в коммерческое решение, готовое к финансированию крупными инвесторами.

Технологическое чудо: принцип «сердечного клапана»

Устройство К4 представляет собой огромный буй каплевидной формы диаметром 9 метров, высотой 18 метров и весом около 100 тонн. Он крепится к морскому дну с помощью специального троса. Когда волны поднимают устройство, трос тянет его вниз. Это возвратно-поступательное движение через систему зубчатых колес и редукторов приводит в действие генератор, а вырабатываемая электроэнергия передается на берег по подводным кабелям.

Ключом к успеху проекта является уникальная система под названием ВавеСпринг. Разработчики сравнивают её с работой клапана человеческого сердца. Обычно движение волн гасится, но эта система его усиливает. Например, при высоте волн 1 метр амплитуда движения буя увеличивается до 3 метров, что резко повышает объем вырабатываемой энергии.

Устойчивость к стихийным бедствиям и планы на будущее

Во время сильных штормов система автоматически переходит в обратный режим, снижая нагрузку на конструкцию. Эта технология доказала свою жизнеспособность у берегов Португалии. Прототип, проходящий испытания с 2023 года, без повреждений пережил шторм Домингос с высотой волн до 18,5 метров. Именно этот показатель стал решающим фактором для экспертов ДНВ при выдаче сертификата.

В настоящее время компания КорПовер Океан готовится к масштабному внедрению этой технологии. Согласно плану, в период с 2027 по 2029 год у берегов Португалии и Шотландии будут запущены первые коммерческие волновые электростанции, состоящие из десятков таких буев. Это обеспечит волновой энергии место в мировом энергетическом балансе наряду с солнечной и ветровой.

По данным Иксбт.ком, ожидается, что этот проект откроет новую эру в морской энергетике. Хотя для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Узбекистан, эта технология не имеет прямого значения, она важна с точки зрения снижения стоимости «зеленой» энергии в глобальном масштабе и технологического трансфера.

ЭнергетикаТехнологииCorPower OceanВолновая ЭнергияИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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