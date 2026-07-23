Ферран Торрес стал героем Испании: Барселона приняла окончательное решение по нападающему

Победа сборной Испании на чемпионате мира 2026 года не только открыла новую страницу в истории футбола страны, но и стала поворотным моментом в карьере нападающего Феррана Торреса. Единственный гол, забитый на 106-й минуте драматичного финала против сборной Аргентины, возвел Торреса в статус национального героя. Футболист, который до этого момента постоянно подвергался критике, теперь признан главной звездой, обеспечившей чемпионский титул. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Однако успех в сборной лишь подогрел споры о его будущем в клубе. Руководство «Барселоны» и тренерский штаб имеют разные взгляды на 26-летнего форварда. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 30 июня 2027 года, вокруг его трансфера ходят различные слухи.

Внутренние разногласия в Каталонии

В кулуарах «Барселоны» идут жаркие дискуссии о будущем Феррана Торреса. С одной стороны, исторический гол футболиста значительно повысил его трансферную стоимость, что создает возможность для выгодной продажи игрока для клуба, испытывающего финансовые трудности. С другой стороны, его хладнокровие в крупных турнирах и способность проявить себя в решающие моменты могут стать важным фактором для команды.

Согласно сообщениям СМИ, интерес к Феррану Торресу особенно усилился со стороны «Пари Сен-Жермен». Парижане во главе с Луисом Энрике видят в футболисте важную часть своего проекта. Тренер считает его игроком, способным выполнять функции, которые в свое время исполнял Усман Дембеле, но превосходящим его по эффективности.

Главные претенденты на трансферном рынке

В настоящее время в борьбе за Феррана Торреса упоминаются два ведущих клуба:

«Пари Сен-Жермен»: Луис Энрике хочет видеть своего бывшего подопечного в своей команде;

Клубы Английской Премьер-лиги: Отмечается, что универсальный стиль игры нападающего подходит для британского футбола.

Руководство «Барселоны» не намерено принимать поспешных решений. Ожидается, что президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку встретятся с агентами футболиста, чтобы обсудить планы на следующий сезон. Победа на чемпионате мира дала Торресу моральное право диктовать свои условия, что может усложнить переговорный процесс.

В заключение можно сказать, что судьба Феррана Торреса решится в ближайшие месяцы. Либо он закрепит свое место в составе «Барселоны», либо продолжит карьеру в другом гранде, стремясь к новым вершинам. В любом случае, его гол в ворота сборной Аргентины навсегда останется в летописи испанского футбола.