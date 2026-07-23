Одна из крупнейших авиакомпаний мира, Эмирейтс, отказалась от планов по покупке первых десяти самолетов Boeing 777-9, произведенных корпорацией Boeing. Выступая на авиасалоне в Фарнборо, президент Эмирейтс Тим Кларк официально подтвердил решение не принимать данные лайнеры. Это решение демонстрирует, насколько сложной является ситуация вокруг одного из самых ожидаемых проектов на авиационном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Речь идет о самолетах, собранных в период с 2019 по 2021 год. Согласно первоначальным планам, эти лайнеры должны были быть введены в эксплуатацию в апреле 2020 года. Однако из-за многолетних задержек в программе Boeing 777Кс, к моменту доставки заказчику этим самолетам будет уже не менее восьми лет. По словам Тима Кларка, этим машинам потребуется масштабная и дорогостоящая модернизация, чтобы соответствовать современным техническим требованиям.

"Сырье для консервных банок"

В своем выступлении глава авиакомпании выступил с неожиданно резкими заявлениями, раскритиковав руководство Boeing. Он подчеркнул, что эти самолеты, выпущенные на ранних этапах производства, на сегодняшний день морально устарели. Тим Кларк даже в шутку заметил, что эти лайнеры могут заинтересовать только компанию Хеинз. По его мнению, их можно использовать только как металлолом для изготовления "банок для консервированной фасоли".

По данным иксбт.ком, Boeing в настоящее время ищет новых покупателей на эти десять самолетов. Однако реальная ситуация на рынке показывает, что продать их практически невозможно. Кларк считает, что если цена за каждый самолет не будет снижена до 10 миллионов долларов, никто не купит технику в такой устаревшей конфигурации. Для сравнения, каталожная стоимость новых самолетов Boeing 777-9 составляет несколько сотен миллионов долларов.

Технические проблемы и планы на будущее

Отраслевые источники сообщают, что в процессе разработки конструкция Boeing 777Кс неоднократно менялась. В результате первые собранные экземпляры настолько отстали от текущих стандартов, что требуют серьезной переработки. Корпорация Boeing ранее признавала, что модернизация таких лайнеров обойдется в миллиарды долларов. Стало известно, что даже один из первых экземпляров, предназначенных для Эмирейтс, был признан экономически неэффективным и недавно был полностью утилизирован.

Тем не менее, Эмирейтс не собирается полностью выходить из программы 777Кс. По словам Тима Кларка, текущая версия самолета значительно превосходит первоначальные экземпляры: она обладает большей максимальной взлетной массой и более мощными двигателями. Авиакомпания планирует получить первый лайнер Boeing 777-9 в обновленной конфигурации во втором квартале 2027 года.

В ближайшие месяцы сотрудничество между Boeing и Эмирейтс выйдет на новый этап. В сентябре один из прототипов 777Кс будет доставлен в Дубай. Там самолет пройдет испытания в условиях экстремально жаркого климата. Это имеет важное значение и для регионов с жарким климатом, так как выносливость лайнеров нового поколения определяется именно в ходе таких тестов.