В США завершен важный этап проекта микроядерного реактора Кронос ММР

·53·Технологии
В США завершен важный этап проекта микроядерного реактора Кронос ММР

Американская компания НАНО Нуклеар Энергй достигла значительного успеха в создании микроядерного реактора Кронос ММР, который считается революционным шагом в энергетике. В сотрудничестве с инжиниринговой фирмой Фортил компания завершила концептуальный этап проектирования одной из важнейших частей установки — системы хранения и управления ядерным топливом. Это серьезный шаг на пути к коммерциализации малой атомной энергетики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данная система отвечает за процессы безопасной транспортировки, хранения и загрузки ядерного топлива на протяжении всего срока эксплуатации реактора. По данным иксбт.ком, над проектом работала многопрофильная группа специалистов по механике, автоматизации, системной инженерии, радиационной защите и ядерной безопасности. На концептуальном этапе была определена общая архитектура системы и скоординировано ее взаимодействие с другими компонентами.

Безопасность и технологическое превосходство

Кронос ММР — это высокотемпературный газоохлаждаемый стационарный микрореактор, отличающийся минимальным уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу. Такие технологии особенно полезны для обеспечения стабильной энергией удаленных районов, промышленных объектов и военных баз. Переход системы на новый этап позволит инженерам приступить к детальной разработке конструкции и уточнению характеристик оборудования.

НАНО Нуклеар Энергй не ограничивается только этим проектом. В портфеле компании также есть проекты мобильного микрореактора Зеус и Локи ММР, предназначенного для исследования космоса. Ожидается, что подобные разработки в будущем удовлетворят потребность в автономных источниках энергии не только на Земле, но и в космических миссиях.

Лицензирование и планы на будущее

В настоящее время компания проходит процесс получения необходимых лицензий в США. В начале текущего года Комиссия по ядерному регулированию США (НРК) приняла к рассмотрению заявку на строительство первого реактора Кронос ММР на территории Иллинойсского университета. Это создает отличную возможность для тестирования новой технологии в академической среде.

Если все процессы согласования пройдут без задержек, начало строительных работ демонстрационного реактора запланировано на вторую половину 2027 года. Это может стать интересным опытом для стран, стремящихся к энергетической безопасности, поскольку малые модульные реакторы строятся быстрее и с меньшими затратами, чем крупные АЭС.

Такой компактный формат ядерной энергетики, несомненно, сыграет решающую роль в борьбе с глобальным изменением климата и переходе к устойчивой «зеленой» экономике в будущем. Успех этого проекта в США даст толчок формированию рынка микрореакторов во всем мире.

ТехнологииЭнергетикаKronos MMRЯдерная ЭнергияСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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