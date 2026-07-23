Intel сокращает штат в подразделении центров обработки данных, несмотря на рост доходов

Гигант полупроводникового рынка корпорация Intel проводит очередные сокращения в одном из своих самых прибыльных направлений — Дата Кентер Груп (подразделение центров обработки данных). Данное подразделение отвечает за производство серверных процессоров Ксеон и оборудования для инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Руководство компании объяснило это решение оптимизацией кадрового состава, необходимой для долгосрочного развития бизнеса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В официальном заявлении для издания Те Орегониан представители Intel подтвердили, что организационные изменения проводятся в соответствии с общей стратегией компании. Хотя компания не раскрыла количество увольняемых сотрудников, она подчеркнула, что этот процесс не окажет негативного влияния на обязательства перед клиентами или дорожные карты (роадмапс) выпуска продукции.

Доходы растут, но конкуренция высока

Интересно, что эти сокращения происходят на фоне улучшения финансовых показателей в направлении центров обработки данных. По итогам прошлого квартала это подразделение принесло 5 миллиардов долларов выручки, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого роста называется увеличение спроса на процессоры Ксеон, широко используемые в системах искусственного интеллекта.

Однако, несмотря на положительные финансовые результаты, Intel пока не смогла представить АИ-ускорители, способные конкурировать с графическими процессорами (GPU) компании NVIDIA. Это приводит к тому, что компания теряет свою долю в одном из самых перспективных сегментов рынка. По данным иКсБТ.ком, именно этот фактор вынудил компанию пересмотреть расходы.

Глобальная стратегия реструктуризации

Данные сокращения являются частью масштабной трансформации, которую Intel планирует завершить к марту 2025 года. К концу года компания планирует сократить общую численность персонала примерно до 75 000 человек. Эта стратегия направлена на снижение затрат и упрощение структуры компании, одним из ответственных за её реализацию является Лип-Бу Тан.

В будущем Intel намерена сосредоточить свое внимание на следующих приоритетных направлениях:

Расширение производства на основе технологического процесса Intel 18А;

Развитие бизнеса по контрактному производству полупроводников (фундрй);

Увеличение продаж процессоров Ксеон, предназначенных для инфраструктуры искусственного интеллекта.

На рынке Узбекистана продукция Intel также занимает лидирующие позиции среди серверных решений. Процессоры Ксеон широко используются в местных центрах обработки данных и государственных ИТ-проектах. Поэтому глобальные структурные изменения компании и новая линейка продуктов могут в будущем повлиять и на региональные технологические обновления.