Intel сокращает штат в подразделении центров обработки данных, несмотря на рост доходов

·80·Технологии
Intel сокращает штат в подразделении центров обработки данных, несмотря на рост доходов

Гигант полупроводникового рынка корпорация Intel проводит очередные сокращения в одном из своих самых прибыльных направлений — Дата Кентер Груп (подразделение центров обработки данных). Данное подразделение отвечает за производство серверных процессоров Ксеон и оборудования для инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Руководство компании объяснило это решение оптимизацией кадрового состава, необходимой для долгосрочного развития бизнеса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В официальном заявлении для издания Те Орегониан представители Intel подтвердили, что организационные изменения проводятся в соответствии с общей стратегией компании. Хотя компания не раскрыла количество увольняемых сотрудников, она подчеркнула, что этот процесс не окажет негативного влияния на обязательства перед клиентами или дорожные карты (роадмапс) выпуска продукции.

Доходы растут, но конкуренция высока

Интересно, что эти сокращения происходят на фоне улучшения финансовых показателей в направлении центров обработки данных. По итогам прошлого квартала это подразделение принесло 5 миллиардов долларов выручки, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого роста называется увеличение спроса на процессоры Ксеон, широко используемые в системах искусственного интеллекта.

Однако, несмотря на положительные финансовые результаты, Intel пока не смогла представить АИ-ускорители, способные конкурировать с графическими процессорами (GPU) компании NVIDIA. Это приводит к тому, что компания теряет свою долю в одном из самых перспективных сегментов рынка. По данным иКсБТ.ком, именно этот фактор вынудил компанию пересмотреть расходы.

Глобальная стратегия реструктуризации

Данные сокращения являются частью масштабной трансформации, которую Intel планирует завершить к марту 2025 года. К концу года компания планирует сократить общую численность персонала примерно до 75 000 человек. Эта стратегия направлена на снижение затрат и упрощение структуры компании, одним из ответственных за её реализацию является Лип-Бу Тан.

В будущем Intel намерена сосредоточить свое внимание на следующих приоритетных направлениях:

  • Расширение производства на основе технологического процесса Intel 18А;
  • Развитие бизнеса по контрактному производству полупроводников (фундрй);
  • Увеличение продаж процессоров Ксеон, предназначенных для инфраструктуры искусственного интеллекта.
На рынке Узбекистана продукция Intel также занимает лидирующие позиции среди серверных решений. Процессоры Ксеон широко используются в местных центрах обработки данных и государственных ИТ-проектах. Поэтому глобальные структурные изменения компании и новая линейка продуктов могут в будущем повлиять и на региональные технологические обновления.

IntelXeonИскусственный ИнтеллектТехнологииNVIDIA
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАOpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАСегодня, 22:57Yandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местYandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местСегодня, 22:56Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииЛегенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииСегодня, 22:29США под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСША под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСегодня, 22:22Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаRunway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаСегодня, 22:22Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Сегодня, 21:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне