Rolls-Royce готовится к испытаниям двигателя для истребителя нового поколения

·94·Технологии
Rolls-Royce готовится к испытаниям двигателя для истребителя нового поколения

В рамках проекта Глобал Комбат Air Программе (ГКАП), реализуемого при сотрудничестве Великобритании, Италии и Японии, завершен важный этап проверки конструкции двигателя, предназначенного для боевого самолета нового поколения. Анализ, проведенный инженерами компаний Rolls-Royce, Авио Аеро и ИХИ Корпоратион, приблизил проект к полномасштабным наземным испытаниям. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщает издание.

Основная цель данного проекта — создание силовой установки, способной обеспечить не только высокую тягу, но и значительный объем электроэнергии и охлаждающей мощности, необходимых для современных датчиков и перспективных систем вооружения. По мнению экспертов, сложные электронные системы на борту истребителей шестого поколения требуют больше ресурсов, чем традиционные двигатели.

Технологическое сотрудничество и цифровой подход

В процессе подготовки инженеры трех стран провели более 100 сложных проверок отдельных компонентов двигателя. На основе собранных данных была уточнена окончательная конструкция силовой установки. В настоящее время во всех странах-партнерах начат процесс производства отдельных комплектующих двигателя.

Создаваемый двигатель-демонстратор послужит снижению будущих технических рисков. Он также позволит на практике протестировать инженерные методы, цифровые инструменты и технологические процессы, которые будут использоваться в серийном производстве. Для координации этих процессов в британском городе Рединг был создан специальный центр Коллаборатион Хуб.

На следующем этапе будут проведены наземные испытания полномасштабного демонстратора. В ходе этих тестов будут детально изучены стабильность работы силовой установки, ее потенциал по выработке электроэнергии и способность управлять тепловыми нагрузками будущего самолета. Это имеет решающее значение для общего успеха проекта.

В настоящее время программа ГКАП обеспечивает около 9000 рабочих мест в аэрокосмической отрасли Великобритании, Италии и Японии. Успешная реализация проекта не только повысит мощь военной авиации, но и укрепит лидерство стран-участниц в сфере высоких технологий. Результаты такого глобального технологического сотрудничества представляют интерес и для таких стран, как Узбекистан, с точки зрения установления новых стандартов в авиации и инженерии.

Rolls-RoyceGCAPАвиацияТехнологииВоенная промышленность
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Abror Shuhratov
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