Poco Ф9 Pro и Ultra: ожидаются аккумуляторы на 10 000 мАч и камеры 200 Мп

Бренд Poco, известный на рынке смартфонов своими доступными флагманами, готовится к очередному технологическому прорыву. Новые сертификаты, появившиеся в базе данных ГСМА, официально подтвердили разработку моделей Poco Ф9 Pro и Poco Ф9 Ultra. Ожидается, что эти устройства установят совершенно новые стандарты в индустрии не только по производительности, но и по времени автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным изданий иксбт.ком и КсимиТиме, анализ программного кода МИ Коде пролил свет на технические характеристики новых флагманов. Самым удивительным является то, что модель Poco Ф9 Ultra может быть оснащена рекордным аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Его младшая версия — Poco Ф9 Pro — получит батарею на 8000 мАч. Эти показатели вдвое превышают стандартные для современных смартфонов 5000 мАч.

Технические возможности и инновации дисплея

Аппаратная часть устройств также ожидается на самом высоком уровне. По имеющимся данным, обе модели будут работать на базе будущего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 (СМ8850). Это обеспечит смартфонам не только энергоэффективность, но и высокую скорость работы даже в самых требовательных играх и приложениях. Для пользователей Poco бренд всегда был интересен соотношением цены и качества, а новые модели обогатят эту традицию высокими технологиями.

Серьезные изменения ожидаются и в дисплеях. Смартфоны будут оснащены АМОЛЭД-панелями производства компании TCL. Самое примечательное, что частота обновления кадров может достигать 185 Hz. Это выше, чем у многих игровых смартфонов, представленных сегодня на рынке, что обеспечит невероятную плавность работы интерфейса.

Камера и скорость зарядки

Для любителей мобильной съемки инженеры Poco готовят основную камеру на 200 Мп. Этот сенсор, который ожидается в обеих моделях, обеспечит высокую детализацию и широкие возможности для ночной съемки. Устройства также будут поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, что позволит заряжать огромные аккумуляторы за короткое время.

Выход новой серии Poco Ф9 на международный рынок подтвержден сертификационными документами. Это свидетельствует о том, что данные смартфоны официально появятся и на рынках стран СНГ. Хотя презентация устройств запланирована на вторую половину 2026 года, прохождение сертификации указывает на активный процесс подготовки.

В заключение можно сказать, что Poco Ф9 Pro и Ultra с их огромными батареями могут полностью решить одну из главных проблем рынка смартфонов — нехватку заряда. Несомненно, эти технологические решения еще больше укрепят позиции бренда в сегменте флагманов.