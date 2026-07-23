Аль-Хиляль готовит очередную трансферную бомбу: Усман Дембеле на пути в Саудовскую Аравию

·98·Спорт
Аль-Хиляль готовит очередную трансферную бомбу: Усман Дембеле на пути в Саудовскую Аравию

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов вновь удивить мировую футбольную общественность до закрытия летнего трансферного окна. Эр-риядцы начали предпринимать первые шаги по трансферу вингера «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле. Если эта сделка состоится, ожидается, что Про-лига Саудовской Аравии пополнится еще одной звездной величиной. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации известного спортивного журналиста Саши Тавольери, руководство «Аль-Хиляля» уже вышло на связь с агентом футболиста. В настоящее время клуб ожидает согласия 27-летнего атакующего полузащитника. Если Усман Дембеле проявит интерес к проекту, саудовская сторона планирует начать официальные переговоры с парижским клубом.

Финансовая мощь и новые цели

Финансовая стабильность «Аль-Хиляля» создает основу для осуществления таких масштабных трансферов. Для справки: 70 процентов акций клуба принадлежат принцу Аль-Валиду ибн Талалу, а остальные 30 процентов контролируются Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (ПИФ). Такая финансовая поддержка позволяет команде привлекать лучших игроков из любой точки мира.

Команда не собирается ограничиваться только Усманом Дембеле в вопросе усиления состава. Ранее сообщалось, что клуб также ведет переговоры с нидерландским талантом Крисенсио Саммервиллом. Однако присоединение такого опытного и именитого игрока, как Дембеле, несомненно, еще больше повысит авторитет команды в Лиге чемпионов АФК и внутреннем чемпионате.

Новый вызов для Дембеле

В прошлом сезоне Усман Дембеле сумел проявить себя в составе «Пари Сен-Жермен». В команде под руководством Луиса Энрике он стал одной из ключевых фигур. Тем не менее, астрономические предложения из Саудовской Аравии заставляют задуматься даже звезд, выступающих в сильнейших клубах Европы.

Действия «Аль-Хиляля» интересны и для узбекских футбольных болельщиков, так как этот клуб считается одним из сильнейших в нашем регионе и часто становится соперником наших представителей в континентальных турнирах. Переход такого быстрого вингера, как Усман Дембеле, в чемпионат Саудовской Аравии выведет конкуренцию в лиге на новый уровень.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» не делал официальных заявлений по этой ситуации. Однако ожидается, что за короткое время до закрытия трансферного окна «Аль-Хиляль» приложит все усилия для достижения своей цели. Если трансфер состоится, он станет одной из самых громких сделок этого лета.

Аль-ХиляльУсман ДембелеПСЖСаудовская АравияФутбол
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Jahongir Tursunov
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