IBM на грани финансового кризиса: неожиданный удар бума искусственного интеллекта

Компания IBM, один из старейших и наиболее авторитетных технологических гигантов в мире, опубликовала неожиданный и болезненный финансовый отчет по итогам текущего квартала. Доходы компании оказались значительно ниже прогнозов аналитиков Валл Стрит, что привело к падению стоимости акций на 25 процентов за один день. Это стало крупнейшим однодневным падением в истории IBM. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Глава компании Арвинд Кришна и совет директоров, осознавая серьезность ситуации, были вынуждены заранее предупредить инвесторов. Согласно опубликованным цифрам, хотя выручка IBM за квартал составила 17,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 2,2 миллиарда долларов, основные показатели оказались значительно хуже ожиданий инвесторов. Особенно удивил всех спад в подразделении «инфраструктуры» компании.

Причины кризиса в бизнесе мейнфреймов

Бизнес мейнфреймов (высокопроизводительных серверов), считающийся столпом финансовой устойчивости IBM, сократился на 42 процента. Это крайне опасный сигнал для компании, поскольку, как пояснил финансовый директор Джим Кавана, на каждый 1 доллар стоимости проданного оборудования мейнфреймов компания получает еще 3 доллара дохода за счет программного обеспечения. Снижение продаж мейнфреймов негативно сказывается на всех доходах по цепочке.

Руководство компании утверждает, что этот спад является временным явлением. Выяснилось, что десятки крупных клиентов, планировавших покупку новых систем в течение квартала, в последний момент отказались от сделок. Хотя количество клиентов кажется небольшим, учитывая, что каждая система мейнфреймов стоит миллионы долларов и предполагает долгосрочные контракты на обслуживание, эти потери создали огромную брешь в бюджете компании.

Искусственный интеллект: и спасение, и угроза

Интересно, что бум искусственного интеллекта (AI), который в последние годы поддерживал акции IBM на высоком уровне, теперь наносит удар по ее традиционному бизнесу. По словам Арвинда Кришны, клиенты пересматривают свои бюджеты. Вместо покупки новых мейнфреймов они направляют средства на другие виды оборудования, необходимые для центров обработки данных AI.

Поскольку стоимость оборудования и компьютерной техники для дата-центров выросла на 15–30 процентов, компании стоят перед выбором. Многие корпорации предпочитают инвестировать в ресурсы, необходимые для запуска современных моделей искусственного интеллекта, вместо обновления мейнфреймов, которые, хоть и устарели, но продолжают надежно работать.

По данным иксбт.ком, руководство IBM понизило прогнозы роста по итогам года. Это означает, что последствия текущего неудачного квартала будут ощущаться в течение всего года. Тем не менее, компания опровергает слухи о том, что эпоха мейнфреймов подходит к концу, и выражает уверенность в скорой стабилизации ситуации.