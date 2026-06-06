Кризис на рынке электровелосипедов: как Lectric добивается успеха

Компания Lectric еБикес, базирующаяся в Финиксе (Аризона), объявила о запуске трех новых брендов в этом году. Это возрожденный Джуикед Бикес, новый Джуикед Поверспортс и премиальный бренд Монарк, ориентированный на приключения. Эта стратегия расширения реализуется на фоне банкротства многих стартапов в отрасли. Генеральный директор компании Леви Конлоу в интервью изданию TechCrunch сообщил, что в эти проекты было инвестировано почти 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Несмотря на общее снижение на рынке, в прошлом месяце Lectric достигла рекордного объема продаж в своей истории, реализовав почти 30 000 электровелосипедов. Этот показатель превысил даже пиковые значения периода пандемии. При этом за последние два года многие производители электровелосипедов, включая Рад Повер Бикес, которая привлекла 330 миллионов долларов венчурного капитала и оценивалась в 1,65 миллиарда долларов, обанкротились и были проданы всего за 13,2 миллиона долларов.

Секрет успеха Lectric кроется в ее финансовой стратегии. Конлоу и его соучредитель Робби Дезиель развивали бизнес на собственные средства (бутстрэппинг) без венчурного капитала. Инвестиции от частной инвестиционной фирмы Бертрам Капитал Манагемент были приняты только в 2020 году. Сегодня Lectric стала одним из крупнейших продавцов электровелосипедов в США и планирует поставить 150 000 единиц продукции в 2025 году.

Руководство компании уделяет большое внимание сохранению уникальности бренда. По словам Конлоу, обслуживание всех типов клиентов под одним брендом может снизить его репутацию. Поэтому новые приобретенные и созданные бренды развиваются отдельно от Lectric. В настоящее время компания продает 90% своей продукции напрямую потребителям через свой веб-сайт, который ежемесячно посещают от 2 до 4 миллионов пользователей.