Кризис на рынке электровелосипедов: как Lectric добивается успеха

·88·Технологии
Кризис на рынке электровелосипедов: как Lectric добивается успеха

Компания Lectric еБикес, базирующаяся в Финиксе (Аризона), объявила о запуске трех новых брендов в этом году. Это возрожденный Джуикед Бикес, новый Джуикед Поверспортс и премиальный бренд Монарк, ориентированный на приключения. Эта стратегия расширения реализуется на фоне банкротства многих стартапов в отрасли. Генеральный директор компании Леви Конлоу в интервью изданию TechCrunch сообщил, что в эти проекты было инвестировано почти 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Несмотря на общее снижение на рынке, в прошлом месяце Lectric достигла рекордного объема продаж в своей истории, реализовав почти 30 000 электровелосипедов. Этот показатель превысил даже пиковые значения периода пандемии. При этом за последние два года многие производители электровелосипедов, включая Рад Повер Бикес, которая привлекла 330 миллионов долларов венчурного капитала и оценивалась в 1,65 миллиарда долларов, обанкротились и были проданы всего за 13,2 миллиона долларов.

Секрет успеха Lectric кроется в ее финансовой стратегии. Конлоу и его соучредитель Робби Дезиель развивали бизнес на собственные средства (бутстрэппинг) без венчурного капитала. Инвестиции от частной инвестиционной фирмы Бертрам Капитал Манагемент были приняты только в 2020 году. Сегодня Lectric стала одним из крупнейших продавцов электровелосипедов в США и планирует поставить 150 000 единиц продукции в 2025 году.

Руководство компании уделяет большое внимание сохранению уникальности бренда. По словам Конлоу, обслуживание всех типов клиентов под одним брендом может снизить его репутацию. Поэтому новые приобретенные и созданные бренды развиваются отдельно от Lectric. В настоящее время компания продает 90% своей продукции напрямую потребителям через свой веб-сайт, который ежемесячно посещают от 2 до 4 миллионов пользователей.

LectricЭлектровелосипедСтартапБизнесТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

NVIDIA и AMD не обязательны: DeepSeek В4 обучили на чипах HuaweiNVIDIA и AMD не обязательны: DeepSeek В4 обучили на чипах HuaweiСегодня, 08:53Новая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявленийНовая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявленийСегодня, 08:52Сбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСегодня, 08:51В России начнутся испытания мобильной связи через спутникВ России начнутся испытания мобильной связи через спутникСегодня, 08:21Илон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетИлон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетСегодня, 07:57Аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахАккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахСегодня, 07:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус