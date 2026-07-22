Правда о том, что у футболиста Майкла Олисе есть двухлетняя дочь, но он никак не участвует в её жизни

·3K·Мир
Правда о том, что у футболиста Майкла Олисе есть двухлетняя дочь, но он никак не участвует в её жизни

Французского футболиста Майкла Олисе обвинили в том, что он совершенно не интересуется своей двухлетней дочерью. Об этом в интервью немецкому изданию Bild сообщила мать девочки, 34-летняя Фатима Саунбрекер.

По словам женщины из Дюссельдорфа, Олисе прошел ДНК-тест и признал, что девочка является его ребенком. Однако Саунбрекер утверждает, что футболист до сих пор ни разу не встречался с дочерью лично.

Она говорит, что основной конфликт между сторонами связан с материальным обеспечением ребенка. Фатима заявила, что адвокаты футболиста предложили «смехотворную сумму» на содержание девочки. Она не приняла это предложение, посчитав, что сумма совершенно не соответствует доходам Майкла Олисе.

«Мне очень тяжело видеть, что человек может быть настолько жестоким и бесчувственным по отношению к собственному ребенку», — сказала Фатима Саунбрекер.

На данный момент нет информации о том, что Майкл Олисе или его представители публично отреагировали на эти обвинения.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

У еще одной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отцаУ еще одной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отцаСегодня, 22:43Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)Сегодня, 22:35Золотые монеты раскрыли 3орную морскую тайнуЗолотые монеты раскрыли 3орную морскую тайнуСегодня, 22:34Активист, голодавший 26 дней, наконец завершил акцию протестаАктивист, голодавший 26 дней, наконец завершил акцию протестаСегодня, 21:09В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особьВ Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особьСегодня, 20:40Ежедневно в мире в воде гибнет около 800 человекЕжедневно в мире в воде гибнет около 800 человекСегодня, 20:08
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов