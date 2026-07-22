Правда о том, что у футболиста Майкла Олисе есть двухлетняя дочь, но он никак не участвует в её жизни

Французского футболиста Майкла Олисе обвинили в том, что он совершенно не интересуется своей двухлетней дочерью. Об этом в интервью немецкому изданию Bild сообщила мать девочки, 34-летняя Фатима Саунбрекер.

По словам женщины из Дюссельдорфа, Олисе прошел ДНК-тест и признал, что девочка является его ребенком. Однако Саунбрекер утверждает, что футболист до сих пор ни разу не встречался с дочерью лично.

Она говорит, что основной конфликт между сторонами связан с материальным обеспечением ребенка. Фатима заявила, что адвокаты футболиста предложили «смехотворную сумму» на содержание девочки. Она не приняла это предложение, посчитав, что сумма совершенно не соответствует доходам Майкла Олисе.

«Мне очень тяжело видеть, что человек может быть настолько жестоким и бесчувственным по отношению к собственному ребенку», — сказала Фатима Саунбрекер.

На данный момент нет информации о том, что Майкл Олисе или его представители публично отреагировали на эти обвинения.