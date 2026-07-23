У кроссовера BYD Танг оторвался двигатель, но машина продолжила движение

·58·Авто
У кроссовера BYD Танг оторвался двигатель, но машина продолжила движение

В китайских социальных сетях активно обсуждают необычный инцидент с электрическим кроссовером BYD Танг. Автомобиль, двигавшийся по затопленной после сильного ливня дороге, продолжил движение, несмотря на то, что задний электродвигатель практически оторвался от корпуса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На распространившихся видео и фотографиях видно, что электродвигатель полностью вырвало из креплений, и он держится лишь на высоковольтных кабелях. Несмотря на то, что с технической точки зрения такая ситуация крайне опасна, способность автомобиля продолжать движение вызвала у многих удивление.

Техническая выносливость и неожиданная поломка

Согласно официальным данным, инцидент произошел в результате сильного удара по днищу автомобиля во время проезда через затопленный участок. Предполагается, что водитель наехал на скрытое под водой препятствие, и именно этот удар привел к разрушению креплений заднего электромотора.

Как сообщает издание иксбт.ком, поскольку данная модель BYD Танг является полноприводной (AWD), она оснащена двумя независимыми электродвигателями. Несмотря на то, что задний мотор вышел из строя и повис, двигатель на передней оси продолжил выполнять свою функцию. Именно этот фактор позволил автомобилю продолжить движение.

Реакция производителя и вопрос страховки

Представители компании BYD, узнав об инциденте, оперативно связались с владельцем автомобиля и организовали технический осмотр. На данный момент производитель не предоставил подробной информации о масштабах ущерба и стоимости ремонта. Также изучается степень повреждения высоковольтной системы и батареи из-за повисшего двигателя.

Позиция страховой компании в данном случае также остается неясной. Обычно ущерб, вызванный стихийным бедствием или скрытым препятствием на дороге, должен признаваться страховым случаем, однако подобный отрыв двигателя может вызвать вопросы и к конструктивной прочности.

Учитывая, что модель BYD Танг стала довольно популярной на рынке Узбекистана, подобные случаи служат важным предупреждением для местных водителей. Во время сильных дождей крайне важно осторожно преодолевать затопленные участки дорог, особенно владельцам электромобилей, у которых важные агрегаты расположены в нижней части кузова.

BYDЭлектромобильКитайBYD TangДТП
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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