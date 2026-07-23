Судебный процесс против Meta по делу о зависимости от социальных сетей прекращен

·33·Технологии
Судебный процесс против Meta по делу о зависимости от социальных сетей прекращен

В США неожиданно завершилось одно из крупных судебных разбирательств против корпорации Meta, связанное с негативным влиянием социальных сетей на психику человека и формированием зависимости. Истец решил отозвать иск, не получив никакой денежной компенсации. Это событие расценивается как важная победа для технологических гигантов, так как данный случай мог стать прецедентом для множества других аналогичных исков в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В этом деле, которое планировалось рассмотреть в Верховном суде штата Калифорния, подросток из штата Флорида (указанный под инициалами Р.К.К.) обвинял такие платформы, как Meta, TikTok, YouTube и Снап, в сознательном формировании зависимости у пользователей. Однако за несколько дней до начала судебного процесса Meta осталась единственным ответчиком, так как другие компании достигли соглашения с истцом.

Взаимное соглашение компаний и позиция Meta

Согласно сообщениям The Verge и других международных изданий, TikTok и принадлежащая Google платформа YouTube ранее достигли соглашения с истцом, урегулировав спор мирным путем. Компания Снап также подтвердила, что подписала мировое соглашение на последнем этапе перед судом. Только Meta не пошла на компромисс до конца и продолжила защищать свою позицию.

Представители Meta подчеркнули, что истец отказался от своего иска, не получив от компании никаких выплат. В своем заявлении компания уверенно отметила: «этот результат показывает, что мы не отступим от защиты себя против необоснованных исков». Данная ситуация может повлиять на сотни других судебных процессов, продолжающихся в отношении алгоритмов социальных сетей.

Согласно материалам суда, в качестве тактики защиты Meta подготовила доказательства того, что подросток пользовался платформами Facebook и Instagram всего по несколько минут в день. Кроме того, компания утверждала, что большинство учетных записей пользователей были созданы уже после найма адвокатов, считая это дело искусственно организованным.

Аналогичные случаи в индустрии и последствия

Несмотря на эту победу, в текущем году Meta понесла серьезные потери в других судах. Например, суд в штате Нью-Мексико признал компанию виновной во введении потребителей в заблуждение и недостаточном обеспечении безопасности детей, оштрафовав ее на 375 миллионов долларов. Также в другом деле в Лос-Анджелесе присяжные обязали Meta и Google выплатить 6 миллионов долларов компенсации.

Основная суть тысяч исков, подаваемых против социальных сетей, сводится к следующим функциям:

  • Удержание пользователя с помощью функции бесконечной прокрутки (инфините скролл);
  • Отправка непрерывных уведомлений (нотификатионс);
  • Адаптация алгоритмов под психологию молодежи для искусственного вызова интереса.
Эта тема актуальна и для пользователей в Узбекистане. Усиление контроля над алгоритмами социальных сетей в глобальном масштабе может в будущем привести к изменению интерфейса и принципов работы приложений, которыми мы пользуемся. Пока что Meta продолжает доказывать законность своей «бесконечной прокрутки» и других механизмов вовлечения.

MetaInstagramFacebookСудТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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