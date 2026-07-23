Еще одна дочь Брэда Питта намерена официально отказаться от фамилии отца

Появились сообщения о том, что дочь актера Брэда Питта Вивьен планирует официально отказаться от фамилии отца. Ранее она уже представлялась как Вивьен Джоли в некоторых проектах, не используя фамилию «Питт».

Теперь же сообщается, что Вивьен намерена изменить фамилию и в документах. Однако официальной информации о том, что этот процесс уже начат или подано соответствующее заявление, пока нет.

Ранее еще одна дочь Брэда Питта, Шайло, также подала прошение об исключении фамилии отца. Она выразила желание использовать в документах имя Шайло Джоли.

Таким образом, если Вивьен также сменит фамилию, она может стать очередным ребенком Брэда Питта, отказавшимся от фамилии «Питт».