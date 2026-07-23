Google оправдывает миллиардные вложения в ИИ: доходы от облачных технологий резко выросли

Холдинг Alphabet (владелец бренда Google) дал достойный ответ на опасения инвесторов по поводу огромных расходов на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Последний финансовый отчет компании показывает, что бизнес Google Cloud демонстрирует беспрецедентный рост на фоне широкого внедрения ИИ-решений корпоративными клиентами. Это свидетельствует о том, что инвестиции компании в дорогостоящие чипы и центры обработки данных начинают окупаться. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Выручка подразделения Google Cloud выросла на 82 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,8 миллиарда долларов. Этот показатель не только превзошел рост в 63 процента в предыдущем квартале, но и оказался значительно выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит в 22,46 миллиарда долларов. Руководство Alphabet объясняет этот успех растущим спросом на корпоративную ИИ-инфраструктуру.

Финансовые показатели и рекордная прибыль

Общее финансовое состояние компании также значительно улучшилось. Общая выручка Alphabet выросла на 24 процента по сравнению с прошлым годом и составила 119,8 миллиарда долларов. Самое примечательное, что чистая прибыль выросла с 28,1 миллиарда долларов в прошлом году до 112,1 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Google продолжает увеличивать расходы, такой темп роста доходов успокаивает инвесторов.

CEO Google Сундар Пичаи в ходе обсуждения итогов квартала подчеркнул, что искусственный интеллект трансформирует все направления бизнеса компании. По его словам, подразделение Google Сервикес также принесло 94,5 миллиарда долларов дохода с ростом в 15 процентов. Это показывает, что традиционный поисковый и рекламный бизнес также остаются стабильными благодаря интеграции ИИ.

Количество пользователей Gemini и планы на будущее

ИИ-чат-бот компании под названием Gemini также продолжает набирать популярность. В настоящее время число ежемесячных активных пользователей этого приложения достигло 950 миллионов. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года этот показатель составлял 750 миллионов. Такое быстрое расширение базы пользователей свидетельствует о том, что ИИ-технологии занимают центральное место в экосистеме Google.

Тем не менее, Alphabet не намерена сокращать расходы. Ожидается, что капитальные затраты компании, направленные на строительство центров обработки данных, закупку чипов и расширение инфраструктуры, к концу текущего года составят около 180-190 миллиардов долларов. На вопрос аналитиков о том, когда эти инвестиции полностью окупятся, Сундар Пичаи ответил уверенно.

Пичаи отметил, что инвестиции в вычислительные мощности принесут максимальную отдачу к 2027 году. «Мы видим долгосрочные контракты и сильный спрос. Текущая динамика выглядит гораздо здоровее, чем год назад, что дает нам уверенность продолжать инвестиции», — добавил он. Портфель невыполненных заказов по услугам Google Cloud достиг 514 миллиардов долларов, что является источником стабильного дохода в будущем.