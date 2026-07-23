Google оправдывает миллиардные вложения в ИИ: доходы от облачных технологий резко выросли

·47·Технологии
Google оправдывает миллиардные вложения в ИИ: доходы от облачных технологий резко выросли

Холдинг Alphabet (владелец бренда Google) дал достойный ответ на опасения инвесторов по поводу огромных расходов на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Последний финансовый отчет компании показывает, что бизнес Google Cloud демонстрирует беспрецедентный рост на фоне широкого внедрения ИИ-решений корпоративными клиентами. Это свидетельствует о том, что инвестиции компании в дорогостоящие чипы и центры обработки данных начинают окупаться. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Выручка подразделения Google Cloud выросла на 82 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,8 миллиарда долларов. Этот показатель не только превзошел рост в 63 процента в предыдущем квартале, но и оказался значительно выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит в 22,46 миллиарда долларов. Руководство Alphabet объясняет этот успех растущим спросом на корпоративную ИИ-инфраструктуру.

Финансовые показатели и рекордная прибыль

Общее финансовое состояние компании также значительно улучшилось. Общая выручка Alphabet выросла на 24 процента по сравнению с прошлым годом и составила 119,8 миллиарда долларов. Самое примечательное, что чистая прибыль выросла с 28,1 миллиарда долларов в прошлом году до 112,1 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Google продолжает увеличивать расходы, такой темп роста доходов успокаивает инвесторов.

CEO Google Сундар Пичаи в ходе обсуждения итогов квартала подчеркнул, что искусственный интеллект трансформирует все направления бизнеса компании. По его словам, подразделение Google Сервикес также принесло 94,5 миллиарда долларов дохода с ростом в 15 процентов. Это показывает, что традиционный поисковый и рекламный бизнес также остаются стабильными благодаря интеграции ИИ.

Количество пользователей Gemini и планы на будущее

ИИ-чат-бот компании под названием Gemini также продолжает набирать популярность. В настоящее время число ежемесячных активных пользователей этого приложения достигло 950 миллионов. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года этот показатель составлял 750 миллионов. Такое быстрое расширение базы пользователей свидетельствует о том, что ИИ-технологии занимают центральное место в экосистеме Google.

Тем не менее, Alphabet не намерена сокращать расходы. Ожидается, что капитальные затраты компании, направленные на строительство центров обработки данных, закупку чипов и расширение инфраструктуры, к концу текущего года составят около 180-190 миллиардов долларов. На вопрос аналитиков о том, когда эти инвестиции полностью окупятся, Сундар Пичаи ответил уверенно.

Пичаи отметил, что инвестиции в вычислительные мощности принесут максимальную отдачу к 2027 году. «Мы видим долгосрочные контракты и сильный спрос. Текущая динамика выглядит гораздо здоровее, чем год назад, что дает нам уверенность продолжать инвестиции», — добавил он. Портфель невыполненных заказов по услугам Google Cloud достиг 514 миллиардов долларов, что является источником стабильного дохода в будущем.

GoogleAlphabetИскусственный ИнтеллектGoogle CloudGemini
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАOpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАСегодня, 22:57Yandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местYandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местСегодня, 22:56Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииЛегенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииСегодня, 22:29США под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСША под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСегодня, 22:22Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаRunway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаСегодня, 22:22Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Сегодня, 21:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне