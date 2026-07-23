Стали известны технические характеристики и люкс-опции кроссовера Lada Azimut

·104·Авто
Стали известны технические характеристики и люкс-опции кроссовера Lada Azimut

Российский концерн «АвтоВАЗ» готовится к производству своего кроссовера нового поколения — модели Lada Azimut. Ожидается, что этот автомобиль станет самой богато оснащенной и современной моделью в истории компании. Согласно данным, предоставленным бывшим инженером завода и известным инсайдером ХаДм, новый кроссовер будет значительно отличаться от предыдущих моделей бренда своими техническими возможностями и уровнем комфорта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Топовая модификация Lada Azimut включает в себя ряд современных функций, которые могут быть интересны и для водителей из Узбекистана. В частности, в салоне автомобиля впервые будут представлены отделка из натуральной кожи, панорамная крыша и система беспроводной зарядки для смартфонов. По сообщению издания иксбт.ком, такие опции, как панорамная крыша и электропривод двери багажника, впервые применяются на серийных автомобилях в истории «АвтоВАЗа».

Технические возможности и выбор двигателя

На начальном этапе Lada Azimut будет предлагаться с двумя типами атмосферных двигателей. Базовая комплектация оснащается 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 120 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощная версия будет комплектоваться 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. и вариатором (КВТ). Это обеспечит комфортное передвижение в городских условиях.

В будущем компания планирует еще больше улучшить динамические характеристики автомобиля. К 2027 году ожидается добавление в линейку модификации с 1,4-литровым турбомотором (не менее 150 л.с.) и классической автоматической коробкой передач. Это нововведение поможет бренду Lada конкурировать с зарубежными аналогами в своем сегменте, в частности, с китайскими кроссоверами.

Новые технологии и внешний вид

Внешний вид автомобиля также соответствует современным тенденциям. На заводе в Тольятти налаживается производство специальных светодиодных (ЛЭД) фар и задних фонарей для Lada Azimut. Это уникальный производственный процесс для российской автопромышленности. Также новая модель будет обладать следующими удобствами:

  • Система обогрева передних боковых стекол;
  • Дистанционное и электрическое управление дверью багажника;
  • Высококачественная мультимедийная система и цифровая приборная панель;
  • Расширенные подушки безопасности и вспомогательные электронные системы.
Lada Azimut станет первым полноценным кроссовером, созданным на основе собственных разработок «АвтоВАЗа» за последние годы. Пока производитель не раскрыл официальные цены и дату выхода автомобиля в продажу. Однако эксперты полагают, что данная модель призвана повысить престиж бренда и предложить покупателям совершенно новый уровень комфорта.

LadaAzimutAvtoVAZКроссоверАвтомир
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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