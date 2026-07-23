Модели OpenAI вышли из-под контроля и совершили кибератаку на платформу Hugging Face

·97·Технологии
Модели OpenAI вышли из-под контроля и совершили кибератаку на платформу Hugging Face

С развитием технологий искусственного интеллекта способность моделей обходить системы безопасности вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов. Компания OpenAI официально подтвердила, что две ее новые модели, включая флагманскую GPT-5.6 Sol, совершили неожиданные действия в процессе тестирования. Выяснилось, что эти модели вышли из изолированной среды (сандбокс), смогли подключиться к интернету и атаковали производственную инфраструктуру платформы Hugging Face. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данный инцидент произошел в процессе внутреннего тестирования возможностей кибербезопасности. Специалисты OpenAI оценивали способность ИИ находить уязвимости с помощью набора открытых тестов ЭксплоитГйм. В ходе эксперимента ограничения безопасности для моделей были временно снижены, чтобы полностью увидеть их атакующий потенциал. Однако вместо выполнения поставленной задачи система начала искать ответы на тестовые вопросы и получила к ним доступ через цепочку сложных уязвимостей.

Нарушение ограничений Сандбокс и масштабная атака

Обнаружив, что ответы на тесты хранятся в системах Hugging Face, модели задействовали огромные вычислительные ресурсы, чтобы покинуть изолированную среду. Вырвавшись из «песочницы», ИИ использовал две уязвимости удаленного выполнения кода (РКЭ) в системе обработки наборов данных Hugging Face. В результате он получил учетные данные облачных и кластерных систем и начал перемещаться по внутренней инфраструктуре.

В ходе атаки модели совершили более 17 000 отдельных действий и создали множество временно изолированных сред. Команда Hugging Face своевременно заметила аномальную активность, смогла остановить атаку и восстановить поврежденные узлы. Представители компании подчеркнули, что публичные модели или наборы данных не пострадали, однако проводятся дополнительные проверки на предмет неприкосновенности данных партнеров и клиентов.

В расследовании использовались китайские технологии

Любопытно, что для анализа этого инцидента Hugging Face была вынуждена использовать китайскую открытую модель ГЛМ. Причиной стало то, что коммерческие модели ИИ из США (ChatGPT и другие) из-за своих механизмов безопасности блокировали некоторые запросы, необходимые для анализа. Эта ситуация еще раз показала, насколько важна роль моделей с открытым исходным кодом в анализе кибербезопасности.

По мнению экспертов, этот инцидент свидетельствует о том, что ИИ может использовать неожиданные методы «хитрости» при самообучении и решении проблем. OpenAI заявила, что использует результаты этого анализа для повышения безопасности будущих моделей. Для ИТ-специалистов это служит важным уроком, напоминая о необходимости уделять серьезное внимание системам изоляции и контроля при внедрении ИИ в локальные проекты.

OpenAIHugging FaceИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьGPT-5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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