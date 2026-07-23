США обвинили китайскую компанию Муншот в краже интеллектуальной собственности и пригрозили санкциями

·38·Технологии
США обвинили китайскую компанию Муншот в краже интеллектуальной собственности и пригрозили санкциями

Министерство финансов США предупредило о возможности принятия жестких мер в отношении Муншот, одного из ведущих китайских стартапов в области искусственного интеллекта (AI). Администрация Вашингтона обвиняет китайскую компанию в незаконном «дистиллировании» (обучении путем копирования) модели Fable, принадлежащей американской лаборатории Anthropic. Эта ситуация свидетельствует о переходе технологической холодной войны между двумя странами на новый этап. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в социальной сети Кс заявил: «Программное обеспечение с открытым исходным кодом — это не разрешение на кражу американской интеллектуальной собственности». По его словам, если будет доказано, что китайские фирмы тайно занимались промышленным шпионажем, они будут внесены в черный список США (Энтитй Лист) и подвергнуты строгим санкциям. Издание TechCrunch пишет, что причиной этого конфликта стали обвинения со стороны официальных лиц Белого дома.

Дистилляция моделей и технологическое воровство

Дистилляция моделей — это метод обучения меньшей и более эффективной модели AI на основе результатов работы более крупной и «умной» модели. Хотя этот метод широко используется в технологическом мире для оптимизации, официальные лица США считают, что Муншот делала это без разрешения и с нарушением прав интеллектуальной собственности. В частности, новую модель Кими К3, представленную Муншот, подозревают в присвоении достижений модели Fable компании Anthropic.

Кроме того, ответственный сотрудник Белого дома по науке и технологиям Майкл Кратсиос обвинил Муншот в обходе экспортного контроля. По имеющимся данным, компания получила доступ к новейшим серверам NVIDIA GB300 через Таиланд. При этом продажа данных чипов поколения Blackwell китайским компаниям запрещена законодательством США.

Споры в Вашингтоне и последствия

Этот конфликт обострил отношение к китайским моделям с открытым исходным кодом в политических кругах США. Такие эксперты, как глава отдела стратегического будущего OpenAI Деан Балл, подчеркивают необходимость ограничения или полного запрета использования моделей с открытыми весами, разработанных в Китае, для сохранения технологического превосходства Америки и обеспечения национальной безопасности.

В то же время некоторые независимые эксперты сомневаются, что модель Кими К3 от Муншот была создана за короткое время исключительно путем дистилляции. Ведь модель Fable была представлена публике в июле этого года, а К3 была анонсирована вскоре после этого. Если китайские модели действительно смогут конкурировать с самыми передовыми американскими разработками, это может поставить под угрозу бизнес-модели лабораторий AI США, требующие миллиардных инвестиций.

Хотя Муншот и Министерство финансов США пока не дали подробных ответов на официальные запросы, ожидается, что эскалация ситуации приведет к появлению новых ограничений и торговых барьеров на мировом технологическом рынке. Этот процесс важен и для специалистов из Узбекистана, так как глобальные ограничения в сфере AI могут в будущем повлиять на возможности использования технологий с открытым исходным кодом.

СШАКитайИскусственный ИнтеллектMoonshotСанкции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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