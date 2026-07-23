AMD показала 256-ядерный процессор ЭПЙК Венике нового поколения до официальной презентации

Компания AMD, один из лидеров рынка полупроводников, готовится совершить прорыв в индустрии с выпуском серверных процессоров нового поколения. Благодаря рекламному баннеру, установленному рядом с выставочным центром Москоне Вест в Сан-Франциско, стали известны внутренняя структура и технические возможности еще официально не представленного процессора AMD ЭПЙК Венике шестого поколения. Ожидается, что эта новинка откроет новую эру для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, опубликованные изображения раскрыли сложную и высокопроизводительную архитектуру процессора. Флагман ЭПЙК Венике имеет структуру, состоящую из восьми вычислительных кристаллов (ККД) и двух крупных кристаллов ввода-вывода. Каждый чиплет ККД, в свою очередь, объединяет два вычислительных комплекса (КККс), содержащих по 16 ядер. Это означает наличие 32 ядер на один кристалл и в общей сложности 256 ядер в одном процессоре.

Архитектура Zen 6 и 2-нм техпроцесс

Новые процессоры основаны на новейшей архитектуре AMD Zen 6 , в которой преимущественно используются компактные ядра Zen 6к. Такой подход позволяет компании обеспечить рекордную многоядерность для серверных систем при сохранении энергоэффективности. Для быстро развивающихся дата-центров и облачных провайдеров такие технологии в будущем станут важным инструментом для экономии ресурсов и повышения вычислительной мощности.

Еще один важный аспект, подтвержденный AMD, — это производственный процесс. Чипы серии ЭПЙК Венике станут первыми в мире высокопроизводительными продуктами, массово выпускаемыми по 2-нм техпроцессу TSMC. Столь значительное уменьшение техпроцесса увеличивает плотность транзисторов и существенно повышает скорость работы устройства.

Ожидается, что глава компании Лиза Су предоставит подробную информацию об этой платформе в рамках конференции Адванкинг AI 2026. По мнению экспертов, 256-ядерные процессоры выведут на новый уровень не только традиционные серверные задачи, но и процессы обучения сложных нейросетей и работу с большими данными (Биг Дата).

Позиции в индустрии и конкуренция

Этот шаг AMD направлен на укрепление технологического превосходства над Intel и другими конкурентами. В настоящее время спрос на серверные процессоры на мировом рынке резко вырос из-за бума искусственного интеллекта. Один процессор с 256 ядрами способен одновременно управлять тысячами виртуальных машин или выполнять сложные научные симуляции.

Полные технические характеристики, показатели энергопотребления и цены новой платформы станут известны после официальной презентации. Однако уже имеющиеся данные показывают, что AMD намерена сохранить лидерство в серверном сегменте.