Юрген Клопп близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии: детали соглашения

·51·Спорт
Юрген Клопп близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии: детали соглашения

Немецкий футбольный союз (ДФБ) принял окончательное решение относительно нового главного тренера сборной. Долгожданная мечта множества болельщиков и экспертов сбывается: бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп близок к тому, чтобы взять бразды правления «Бундесманншафт». Как сообщает Sky Sport Германй, стороны урегулируют последние детали соглашения. Об этом сообщает Goal.com.

Причиной столь резких перемен в немецком футболе стал провальный чемпионат мира под руководством Юлиана Нагельсмана. Напомним, что немцы покинули турнир на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. После этого поражения Нагельсман был отправлен в отставку, и руководство ДФБ поставило цель начать новую эру именно с Юргеном Клоппом.

Новый контракт и договоренность с Red Булл

Согласно имеющейся информации, ожидается подписание четырехлетнего контракта с 59-летним специалистом, рассчитанного до чемпионата мира 2030 года. Сообщается, что президент ДФБ Бернд Нойендорф лично поддерживает этот проект и считает Клоппа наиболее подходящим кандидатом для возрождения национальной команды.

Одним из главных препятствий в переговорном процессе были обязательства Клоппа в качестве руководителя глобального футбольного отдела компании Red Булл. Однако, по последним данным, достигнуто взаимное соглашение с управляющим директором Red Булл Оливером Минцлаффом. Это освобождает ДФБ от крупных выплат и облегчает переход Клоппа в сборную.

Сам Юрген Клопп также прокомментировал ситуацию, подтвердив, что переговоры близки к положительному завершению. «Еще ничего не решено окончательно, но переговоры продолжаются, и все идет в правильном направлении. Я достиг очень щедрого соглашения с Red Булл, поэтому на моем пути не осталось никаких преград», — подчеркнул опытный тренер.

Когда ждать официального объявления?

В настоящее время наблюдательный совет ДФБ и акционеры рассматривают последние административные вопросы. Несмотря на то, что организация отрицает отправку официальных приглашений, ожидается, что после урегулирования всех технических деталей презентация Клоппа может состояться в эту пятницу во Франкфурте.

Для немецкого футбола это назначение имеет стратегическое значение. Ожидается, что после череды неудач приход такого харизматичного тренера с менталитетом победителя, как Юрген Клопп, вернет команду в число мировых лидеров. Успешная работа Клоппа в «Ливерпуле» и дортмундской «Боруссии» вселяет в немецких болельщиков большие надежды.

Юрген КлоппГерманияФутболDFBКонтракт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуБарселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуСегодня, 22:53Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...