Юрген Клопп близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии: детали соглашения

Немецкий футбольный союз (ДФБ) принял окончательное решение относительно нового главного тренера сборной. Долгожданная мечта множества болельщиков и экспертов сбывается: бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп близок к тому, чтобы взять бразды правления «Бундесманншафт». Как сообщает Sky Sport Германй, стороны урегулируют последние детали соглашения. Об этом сообщает Goal.com.

Причиной столь резких перемен в немецком футболе стал провальный чемпионат мира под руководством Юлиана Нагельсмана. Напомним, что немцы покинули турнир на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. После этого поражения Нагельсман был отправлен в отставку, и руководство ДФБ поставило цель начать новую эру именно с Юргеном Клоппом.

Новый контракт и договоренность с Red Булл

Согласно имеющейся информации, ожидается подписание четырехлетнего контракта с 59-летним специалистом, рассчитанного до чемпионата мира 2030 года. Сообщается, что президент ДФБ Бернд Нойендорф лично поддерживает этот проект и считает Клоппа наиболее подходящим кандидатом для возрождения национальной команды.

Одним из главных препятствий в переговорном процессе были обязательства Клоппа в качестве руководителя глобального футбольного отдела компании Red Булл. Однако, по последним данным, достигнуто взаимное соглашение с управляющим директором Red Булл Оливером Минцлаффом. Это освобождает ДФБ от крупных выплат и облегчает переход Клоппа в сборную.

Сам Юрген Клопп также прокомментировал ситуацию, подтвердив, что переговоры близки к положительному завершению. «Еще ничего не решено окончательно, но переговоры продолжаются, и все идет в правильном направлении. Я достиг очень щедрого соглашения с Red Булл, поэтому на моем пути не осталось никаких преград», — подчеркнул опытный тренер.

Когда ждать официального объявления?

В настоящее время наблюдательный совет ДФБ и акционеры рассматривают последние административные вопросы. Несмотря на то, что организация отрицает отправку официальных приглашений, ожидается, что после урегулирования всех технических деталей презентация Клоппа может состояться в эту пятницу во Франкфурте.

Для немецкого футбола это назначение имеет стратегическое значение. Ожидается, что после череды неудач приход такого харизматичного тренера с менталитетом победителя, как Юрген Клопп, вернет команду в число мировых лидеров. Успешная работа Клоппа в «Ливерпуле» и дортмундской «Боруссии» вселяет в немецких болельщиков большие надежды.