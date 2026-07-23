Аль-Хиляль готовит очередную трансферную бомбу: Усман Дембеле на пути в Саудовскую Аравию

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» продолжает пополнять свои ряды звездами мирового футбола. На этот раз клуб из Эр-Рияда начал серьезные действия по трансферу талантливого вингера «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле. Ожидается, что в случае осуществления этого перехода престиж Саудовской Про-лиги значительно возрастет. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, предоставленной Сашей Тавольери, руководство «Аль-Хиляля» уже вышло на связь с агентом футболиста. В настоящее время между сторонами ведутся предварительные переговоры. Саудовский клуб сделал французскую звезду главной целью летнего трансферного окна и готов потратить на него значительные средства.

Процесс переговоров и финансовые возможности

По имеющимся данным, «Аль-Хиляль» планирует сначала получить согласие футболиста, а затем начать официальные переговоры с «Пари Сен-Жермен». Усман Дембеле перебрался в Париж из «Барселоны» прошлым летом, однако финансовое предложение саудовского клуба способно заставить задуматься любого игрока.

Финансовая мощь «Аль-Хиляля» упоминается не зря. По имеющимся сведениям, 70 процентов акций клуба принадлежат известному предпринимателю, принцу Аль-Валиду ибн Талалу, а остальные 30 процентов контролируются Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (ПИФ). Такая огромная финансовая поддержка позволяет клубу приобретать самых дорогих игроков мира.

Усман Дембеле известен своей скоростью и дриблингом. Его переход в «Аль-Хиляль» может значительно усилить атакующий потенциал команды. В настоящее время в составе клуба выступают такие звезды, как Неймар, Александр Митрович и Калиду Кулибали. Приход Дембеле сделает команду из Эр-Рияда одной из сильнейших не только в Азии, но и в мировом масштабе.

На данный момент руководство «Пари Сен-Жермен» официально не прокомментировало ситуацию. Однако, если сам футболист даст согласие на переезд в Саудовскую Аравию, ожидается, что парижане вступят в переговоры по сумме трансфера. Футбольный мир может стать свидетелем еще одной громкой сделки в это летнее трансферное окно.