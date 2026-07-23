Марио Балотелли не жалеет о своей карьере: Я никогда никому не причинял вреда

·65·Спорт
Марио Балотелли не жалеет о своей карьере: Я никогда никому не причинял вреда

Один из самых противоречивых и талантливых представителей итальянского футбола Марио Балотелли, рассуждая о своей насыщенной скандалами карьере, заявил, что нисколько не жалеет о совершенных в прошлом ошибках. 35-летний нападающий, ныне защищающий цвета клуба «Аль-Иттифак» из Объединенных Арабских Эмиратов, подчеркивает, что его юношеские выходки и поведение вне поля были сильно преувеличены. Об этом сообщает портал Goal.com.

В интервью изданию СпортМедиасет Балотелли сказал, что его совесть чиста и за время карьеры он никому намеренно не причинил зла. По словам спортсмена, его поступки — ничто по сравнению с поведением некоторых современных игроков. «Я совершал глупости, был молодым и энергичным. Но я не жалею об этом, потому что эти поступки сделали меня взрослее», — подчеркнул итальянский форвард.

Достижения и незабываемые результаты

За свою карьеру Марио Балотелли выступал за такие гранды, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». Список его достижений богат и достоин зависти любого футболиста. В составе «Интера» он трижды становился чемпионом Серии А и выигрывал Кубок Лиги чемпионов. С «Манчестер Сити» он завоевал титул Английской Премьер-лиги и Кубок Англии.

Хотя он сменил множество клубов (Ницца, Марселььььььььььььььььььььь, Адана Демирспор), его статистика всегда оставалась на высоком уровне. Например, в составе «Милана» он сумел забить 33 гола в 77 матчах. Балотелли до сих пор уверенно заявляет, что не видит в Италии футболиста, превосходящего его по чистому мастерству.

Сборная Италии и боль чемпионатов мира

Самая болезненная тема для нападающего связана со сборной Италии. Балотелли — автор последнего гола итальянской сборной на чемпионатах мира. С того момента прошло ровно 12 лет. По его словам, эта статистика не приносит ему радости, напротив, тот факт, что страна пропустила три мундиаля подряд, вызывает у него глубокую печаль.

Футболист, проживающий сейчас в Дубае, отметил, что доволен проектом «Аль-Иттифак» и намерен продолжать играть, пока не угаснет страсть к тренировкам. По его мнению, ошибки молодости сделали его более сильной личностью сегодня.

Марио БалотеллиИталияИнтерМанчестер СитиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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