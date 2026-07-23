Tesla откладывает сроки новых проектов: пауза в производстве Кйберкаб и Семи

Компания Tesla под руководством Илона Маска была вынуждена перенести планы по масштабному производству своих самых ожидаемых продуктов — роботакси Кйберкаб, грузовика Tesla Семи и систем хранения энергии Мегапак 3 — на 2026 год. В отчете компании по итогам второго квартала отмечено изменение сроков массового производства (волуме продуктион) этих проектов. Это происходит на фоне снижения чистой прибыли и резкого роста расходов компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным, в настоящее время Tesla сосредоточила основные усилия на увеличении объемов производства аккумуляторных элементов формата 4680. Именно эти батареи имеют решающее значение для успеха проектов Кйберкаб и Tesla Семи. Также компания, по-видимому, несколько отошла от своих прежних планов по гуманоидному роботу Optimus — из отчета были удалены пункты о его масштабном производстве.

Рост расходов и финансовое состояние

Tesla сейчас проходит процесс трансформации из производителя электромобилей в компанию, специализирующуюся на AI и робототехнике. Эта трансформация требует огромных инвестиций. Во втором квартале капитальные затраты компании выросли более чем в два раза, а чистая прибыль снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,1 миллиарда долларов. Финансовый директор компании Вайбхав Танеджа предупредил, что до конца года в денежных потоках могут сохраняться отрицательные показатели.

Тем не менее, Tesla показала положительные результаты по общей выручке. Во втором квартале выручка достигла 28,2 миллиарда долларов, что на 26% больше, чем 22,5 миллиарда долларов в прошлом году. Основная часть дохода пришлась на продажи и лизинг электромобилей, показатели в этой сфере значительно улучшились.

Рост на мировом рынке и перспективы

В апреле-июне Tesla поставила более 480 тысяч автомобилей, что на 120 тысяч единиц больше, чем в первом квартале. Этот рост был обеспечен в основном за счет международных рынков за пределами США. В отчете компании говорится о рекордных показателях продаж в следующих странах:

Южная Корея и Австралия;

Португалия и Словения;

Таиланд, Филиппины и Тайвань;

Колумбия и Чили.

Руководство Tesla продолжает модернизацию производственных линий для новых продуктов. Например, на заводе в Остине (Техас) началась сборка прототипов Кйберкаб, однако для их массового выпуска с конвейера потребуется время. Хотя причины задержек по системам хранения энергии Мегапак и роботам Optimus не разглашаются, аналитики связывают это с технологическими сложностями и перераспределением ресурсов в пользу направления AI.

Подводя итог, Tesla инвестирует значительные средства в свои будущие продукты, однако проблемы в производственной цепочке и стратегические изменения задерживают выход ключевых проектов на рынок. Для потребителей в Узбекистане популяризация моделей Tesla и стабильность цен также будут напрямую зависеть от этих объемов глобального производства.