GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600

На рынке видеокарт наблюдается неожиданная ситуация: выпущенная несколько лет назад модель GeForce RTX 3060 демонстрирует превосходство над своими преемниками и конкурентами. Новые игры и сложные графические тесты показали, что эта видеокарта обладает потенциалом для более длительного использования, чем даже более современные и дорогие модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно анализу, проведенному порталом 3ДКентер, старая модель NVIDIA с 12 GB видеопамяти не только не утратила своих позиций в новых играх, но и догоняет карты с 8 GB памяти, такие как GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600. Когда результаты игровых тестов ПК Гамес Хардваре за 2026 год сравниваются с показателями 2023 года, преимущество старой архитектуры становится очевидным.

Объем памяти стал решающим фактором

Результаты исследования показали, что в разрешении Фулл ХД (1080п) преимущество GeForce RTX 4060 над RTX 3060 снизилось с 23,5% до 18,8%. У модели Radeon RX 7600 это падение еще более заметно — с 20,7% до 11,8%. Это означает, что по мере роста требований современных игр более дешевые модели нового поколения теряют свою эффективность.

Самая интересная ситуация наблюдалась в тестах при разрешении 4К. Здесь GeForce RTX 3060 за счет своих 12 GB памяти удалось превзойти обоих новых конкурентов. В то время как GeForce RTX 4060 показала лишь 97,2% производительности предыдущей модели, показатель Radeon RX 7600 упал до 94,9%.

По мнению экспертов, это связано не с обновлениями драйверов или «чудом» архитектуры Ампере, а с простым техническим параметром — объемом видеопамяти (VRAM). Современные игры, особенно на высоких графических настройках, упираются в ограничение 8 GB памяти. В результате старая карта с 12 GB памяти работает со свободными ресурсами при обработке данных.

Позиции на рынке и перспективы

Примечательно, что модели высокого сегмента, такие как GeForce RTX 4070, сохранили дистанцию от RTX 3060 и даже увеличили разрыв. Это подтверждает, что проблема касается только карт среднего сегмента с ограниченным объемом памяти. На рынке Узбекистана GeForce RTX 3060 остается одним из самых популярных выборов, так как соотношение цены и производительности не уступает новым моделям.

GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;

GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;

Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.

В заключение можно сказать, что при выборе видеокарты важно обращать внимание не только на год выпуска или серию, но и на технические параметры, в частности на объем памяти. Пример GeForce RTX 3060 показывает, что иногда правильно подобранные технические характеристики могут отсрочить моральное устаревание устройства на несколько лет.