Samsung Galaxy S27 Pro: более интересная камера и компактный экран, чем у Ultra

Появились новые подробности о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy S27 Pro. Согласно данным, устройство получит аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и дисплей диагональю 6,5 дюйма. Это сделает его значительно компактнее модели Galaxy S27 Ultra. Благодаря меньшему экрану, потребляющему меньше энергии при повседневном использовании, версия Pro может сравняться с Ultra по автономности или даже превзойти ее. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что оба смартфона будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro. Это означает, что уровень производительности и энергоэффективности устройств будет одинаковым. Samsung в новом поколении делает основной акцент не только на мощности, но и на гармонии программного и аппаратного обеспечения.

В плане камеры Galaxy S27 Pro может получить неожиданное преимущество. По слухам, он получит такие же основные и сверхширокоугольные сенсоры, как и модель Ultra, но дополнительно будет оснащен 50-мегапиксельным телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом. Для сравнения, сообщается, что модель Ultra откажется от 10-мегапиксельного 3кс телеобъектива, полагаясь на технологию кадрирования (кроппинг) с 200-мегапиксельной основной камеры.

Таким образом, Samsung Galaxy S27 Pro может стать более практичным и интересным выбором для большинства пользователей по сравнению с моделью Ultra. Хотя серия Ultra останется самым мощным флагманом, ожидается, что версия Pro займет особое место на рынке благодаря своей компактности и улучшенному телеобъективу.