В Бухаре задержан мужчина, обещавший отправить на Умру за 1500 долларов

В Бухаре задержан мужчина, который обещал отправить гражданина в паломничество Умра, потребовав за это 1500 долларов США. Об этом сообщили в областном Управлении внутренних дел.

Установлено, что 20-летний сотрудник бухарского филиала ООО, зарегистрированного в Кашкадарьинской области, представляясь лицом, уполномоченным на организацию поездок в Умру, пытался злоупотребить доверием граждан. Он пообещал жительнице Бухары отправить её в семидневную поездку в Умру, потребовав за это 1500 долларов.

В ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан с поличным в своем офисе при получении заранее помеченных 1500 долларов США и 850 тысяч сумов.

По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.