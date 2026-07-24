AMD представила систему Helios, чтобы положить конец доминированию NVIDIA

·53·Технологии
AMD представила систему Helios, чтобы положить конец доминированию NVIDIA

AMD, одна из ведущих мировых компаний по производству полупроводников, анонсировала новую стоечную систему под названием Helios, предназначенную для крупных лабораторий искусственного интеллекта (ИИ) и центров обработки данных. Это устройство, представленное на конференции Адванкинг AI в Сан-Франциско, напрямую нацелено на подрыв рыночного доминирования NVIDIA. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

По словам генерального директора AMD Лизы Су, Helios на данный момент является ИИ-системой с самой высокой производительностью в технологической индустрии. Устройство было специально разработано для обучения и запуска самых сложных и требовательных моделей искусственного интеллекта в мире. Система объединяет множество процессоров в единый сверхмощный блок, что крайне важно для проектов, требующих вычислительных мощностей гигаваттного масштаба.

Конкуренция и стратегическое партнерство

До настоящего времени NVIDIA была абсолютным лидером на этом рынке со своими системами Вера Rubin и Grace Blackwell. Однако, как сообщает издание Те Регистер, показатели производительности системы Helios по ряду параметров превосходят систему Вера Rubin. Эта ситуация открывает для AMD новые возможности на рынке ИИ-инфраструктуры.

Интерес к новой системе уже находится на высоком уровне. AMD уже наладила сотрудничество с такими технологическими гигантами, как OpenAI, Meta, Oracle и Anthropic. В частности, глава Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания расширит свою облачную инфраструктуру Azure с помощью систем Helios. Компания Anthropic, в свою очередь, объявила о стратегическом партнерстве с AMD по развертыванию графических процессоров (GPU) мощностью до двух гигаватт.

Прогнозы на будущее и новые чипы

В ходе конференции AMD не ограничилась только Helios. Компания также представила новый центральный процессор (CPU) Венике-Кс, предназначенный для центров обработки данных и высоких вычислительных нагрузок. Ожидается, что этот новый чип выйдет на рынок в 2027 году. Говоря о будущем рынка ИИ-чипов, Лиза Су отметила, что к 2030 году объем рынка в этом направлении достигнет 1,4 триллиона долларов.

По мнению главы AMD, начало эры агентного искусственного интеллекта (агентик AI) приведет к резкому росту спроса на вычислительные мощности. Такие системы выполняют многоэтапные логические процессы для решения проблем, неоднократно обращаясь к базам данных. Это, в свою очередь, требует тысяч мощных GPU. Ожидается, что к концу десятилетия рынок ИИ-ускорителей сравняется по объему с нынешним рынком полупроводников в целом.

AMDNVIDIAHeliosИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
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