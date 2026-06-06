Доставка грузов в космос через Starship станет дешевле авиаперевозок

Илон Маск сообщил, что стоимость доставки грузов в космос с помощью ракеты Starship в будущем станет дешевле авиаперевозок. Ключевая революционная особенность проекта Starship заключается в том, что это будет первая в мире полностью многоразовая орбитальная ракета. По словам Маска, такие транспортные средства, как автомобили, самолеты или корабли, считаются дешевыми благодаря многократному использованию, тогда как в ракетных технологиях ранее такой возможности не было. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Глава SpaceX отметил, что с ракетой Falcon 9 был пройден лишь часть пути, но Starship позволит достичь полного уровня многоразового использования. После полного ввода системы в эксплуатацию затраты на вывод грузов на орбиту будут зависеть только от стоимости топлива. В качестве топлива для Starship используются жидкий кислород и метан, что значительно дешевле авиационного керосина.

По словам Илона Маска, полная многоразовость системы Starship должна быть доказана на практике к 2026 году. Если все планы будут реализованы, стоимость выхода в космос может снизиться в 100 раз. В настоящее время стоимость вывода 1 кг груза на орбиту с помощью Falcon 9 снизилась с 18 500 до 1 400 долларов, а Starship, как ожидается, снизит эту цену еще на 99 процентов.

В настоящее время на космодроме Старбасе в Техасе идут подготовки к 13-му полету установок Super Heavy Booster 20 и Шип 20. Кроме того, инженеры SpaceX продолжают совершенствовать систему Мечазилла, предназначенную для захвата ракеты. В будущем такие ракеты будут выводить на орбиту спутники Starlink нового поколения, что увеличит пропускную способность глобальной интернет-сети в несколько раз.