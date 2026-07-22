Будущее авиации: Пратт & Вхитней начала испытания гибридного двигателя

Компания Пратт & Вхитней Канада, один из лидеров авиационной промышленности, приступила к наземным испытаниям новой гибридно-электрической силовой установки, предназначенной для региональных самолетов. Эта технология в будущем поможет значительно сократить расход топлива и объем вредных выбросов в атмосферу. По данным иксбт.ком, ожидается, что новая система повысит топливную эффективность примерно на 30 процентов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Разработанная в рамках проекта RTX Хйбрид-Электрик Флигхт Демонстратор, эта установка основана на интеграции турбовинтового двигателя Пратт & Вхитней и электродвигателя мощностью 1 МВ, созданного Коллинс Аероспаке. Для питания системы используются аккумуляторные батареи емкостью 200 кВ·ч, разработанные швейцарской компанией Х55. В настоящее время испытания проводятся на предприятии компании в канадской провинции Квебек.

Принцип работы и преимущества технологии

Главное новшество проекта заключается в распределении нагрузки между двумя типами двигателей. Электродвигатель задействуется во время руления самолета, взлета и набора начальной высоты. Именно на этих этапах традиционные авиационные двигатели потребляют больше всего топлива. После выхода самолета в крейсерский режим, то есть на стабильную высоту полета, основную тягу берет на себя турбовинтовой двигатель.

По расчетам инженеров, на региональных маршрутах протяженностью около 460 километров (250 морских миль) такая схема обеспечит экономию топлива на 30 процентов. Это не только снизит расходы авиакомпаний, но и станет важным шагом в улучшении экологической ситуации. Если испытания пройдут успешно, новая установка будет интегрирована в модифицированный самолет Де Хавилланд Канада Даш 8-100, который совершит свой первый полет в 2027 году.

Безопасность и конкуренция в отрасли

При создании новой системы особое внимание было уделено вопросам безопасности. В высоковольтной архитектуре использованы современные полупроводники, а аккумуляторные модули помещены в специальные огнеупорные контейнеры. Также предусмотрена система отвода тепла и газов в чрезвычайных ситуациях, что гарантирует безопасность полетов.

Стоит отметить, что Пратт & Вхитней — не единственная компания, работающая над гибридной авиацией. В настоящее время аналогичные технологии активно развиваются в рамках программы Электрифиед Повертраин Флигхт Демонстратион (ЭПФД), координируемой NASA. Например, компания ГЭ Аероспаке совместно с Boeing и другими партнерами успешно испытала гибридный двигатель на самолете Сааб 340Б, совершив полеты на высоте около 9 километров.

Для таких стран, как Узбекистан, где развивается региональная авиация, подобные технологии в будущем могут иметь большое значение для снижения себестоимости внутренних рейсов и формирования экологически чистой транспортной системы.