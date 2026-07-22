Роберто Де Дзерби продолжает масштабные реформы в Тоттенхэме: трансферы еще не завершены

·45·Спорт
Роберто Де Дзерби продолжает масштабные реформы в Тоттенхэме: трансферы еще не завершены

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби сообщил, что активность клуба на летнем трансферном рынке еще не завершена. Несмотря на то, что к этому моменту клуб уже потратил 237 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков, итальянский специалист намерен продолжать усиление состава. Об этом сообщает издание СпурсПлай. сообщает Goal.com.

Прошлый сезон выдался для «Тоттенхэма» крайне тяжелым. Команда заняла 17-е место в Английской Премьер-лиге, едва избежав вылета в низший дивизион. Де Дзерби, сменивший Игора Тудора в марте, по согласованию с руководством клуба приступил к кардинальному обновлению состава. По словам тренера, главная цель — не только собрать мастеровитых игроков, но и сформировать новую «душу» команды и дух победителей.

Новые звезды и рекордные расходы

Самым громким приобретением текущего трансферного окна стал Сандро Тонали. За итальянского полузащитника, перешедшего из «Ньюкасл Юнайтед», лондонский клуб может заплатить до 100 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов. Также состав пополнили Матеус Фернандес из «Вест Хэма» за 85 миллионов фунтов и защитник Ян-Пол ван Хекке из «Брайтона» за 52 миллиона фунтов.

Клуб делает ставку не только на дорогостоящие покупки, но и на привлечение опытных свободных агентов. Ожидается, что вратарь Мартин Дубравка, фланговый защитник Эндрю Робертсон и центральный защитник Маркос Сенеси укрепят оборону команды. Де Дзерби подчеркнул, что эти изменения знаменуют начало новой страницы в истории клуба.

Чистка состава и планы на будущее

Наряду с новичками клуб пополняет бюджет за счет продажи ряда молодых игроков. В частности, Уилл Ланкшир и Лука Вушкович перешли в «Мидлсбро» и «Брайтон» на общую сумму 70 миллионов фунтов стерлингов. Это позволяет «Тоттенхэму» осуществлять новые трансферы, соблюдая правила финансового фэйр-плей.

Роберто Де Дзерби требует от футболистов профессионализма не только на поле, но и в личной жизни. По его мнению, быть игроком «Тоттенхэма» — это 24-часовая ответственность. Тренер намекнул, что до закрытия трансферного окна возможны как новые сделки, так и уходы из команды. В новом сезоне лондонцы намерены превратиться из аутсайдера в коллектив, претендующий на самые высокие места.

ТоттенхэмРоберто Де ДзербиАнглийская Премьер-лигаФутбольные трансферыСандро Тонали
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Jahongir Tursunov
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