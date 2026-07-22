Почему девочки бросают спорт? Проект «Старшая сестра» нашел решение

·76·Спорт
Почему девочки бросают спорт? Проект «Старшая сестра» нашел решение

Участницы проекта «Старшая сестра» встречаются каждую неделю после школы в Истли.

В Великобритании проект «Старшая сестра» (Биг Систер), направленный на то, чтобы удержать девочек-подростков в спорте, дает даже более важные результаты, чем ожидалось. Занятия только для девочек, спокойная атмосфера и поддержка молодых наставниц позволяют им чувствовать себя свободно и вновь проявлять интерес к спорту.

Согласно исследованиям, 43 процента девочек, которые раньше считали себя спортсменками, теряют любовь к физической активности в подростковом возрасте. Проект пытается изменить эту тревожную тенденцию.

Почему девочки бросают занятия?

В ходе исследования, проведенного благотворительной организацией «Женщины в спорте» (Вомен ин Sport), было выявлено несколько факторов, из-за которых девочки отдаляются от спорта.

Одной из самых часто упоминаемых проблем является ощущение, что их постоянно оценивают окружающие. Некоторые подростки думают, что они недостаточно сильны, ловки или выглядят не лучшим образом.

На совместных тренировках с мальчиками некоторые девочки боятся совершить ошибку, стать объектом насмешек или сравнивать себя с другими. В результате, вместо того чтобы попробовать свои силы, они полностью бросают спорт.

Безопасная среда только для девочек

В программе «Старшая сестра» девочек в возрасте от 9 до 15 лет поощряют пробовать различные виды спорта. Занятия включают баскетбол, футбол, фитнес и физические упражнения в тренажерном зале.

Один из самых активных центров проекта расположен в спортивном комплексе Плакес Леисуре Кентер в городе Истли, графство Гэмпшир.

Здесь девочки встречаются каждую неделю после школы. От них не требуют немедленных высоких результатов. Основное внимание уделяется получению удовольствия от движения, заведению новых друзей и укреплению уверенности в себе.

11-летняя Поппи назвала занятия в программе «интересными».

«Я завожу друзей и становлюсь физически крепче», — сказала она.

«Девочки тоже могут всё»

14-летняя Холли считает, что среда, состоящая только из девочек, дает особое чувство поддержки.

«Мальчики часто думают, что они лучше во всем, особенно в спорте. А эта тренировка показывает, что девочки тоже могут делать то, что делают они», — сказала она.

По словам Холли, присутствие на тренировке только девочек побуждает их двигаться свободнее и испытывать свои силы.

Здесь участие важнее результата, а взаимная поддержка важнее конкуренции.

Не тренер, а надежная «старшая сестра»

21-летняя Талия Брукс работает в проекте инструктором и амбассадором. Ее задача заключается не только в том, чтобы показывать упражнения.

Талия старается быть для девочек надежной «старшей сестрой», поддерживать их физическое и психологическое состояние.

«Они могут мне доверять. Если у них есть какая-то проблема, они могут прийти и поговорить о школе, менструации или других своих тревогах», — сказала она.

Брукс отмечает, что в присутствии мальчиков некоторые девочки сдерживают себя и отказываются выполнять упражнения. А в среде, где участвуют только девочки, они ведут себя свободно и без страха пробуют новые движения.

Результат: 60 процентов девочек стали больше любить спорт

Проект, который изначально финансировался за счет государственного гранта (так называемого «налога на тампоны»), сейчас в партнерстве с Плакес Леисуре реализуется более чем в 80 центрах Великобритании.

Некоторые участницы имеют возможность бесплатно стать членами тренажерного зала и посещать занятия. Для других предлагаются льготные тарифы.

Представитель организации «Женщины в спорте» Рейчел Уильямс говорит, что 60 процентов девочек, участвовавших в программе, заявили, что теперь любят спорт больше, чем раньше.

Проект не только повышает физическую активность, но и оказывает положительное влияние на счастье, выносливость и готовность девочек пробовать новое.

Самый важный урок — не бояться мнения других

Талия Брукс отметила, что после занятий девочки становятся все более уверенными и спокойными.

Тем девочкам, которым кажется, что в спортзале все на них смотрят, она объясняет простую, но важную мысль:

«На самом деле никто на вас не смотрит. Люди смотрят на себя в зеркало».

А Поппи выразила самый главный урок, который она извлекла из программы, одной фразой:

«Не думай о чужом мнении, думай только о том, чтобы быть собой».

Опыт «Старшей сестры» показывает, что для того, чтобы удержать девочек в спорте, важнее не дорогое оборудование, а безопасная среда, доверие и люди, которые их понимают.

Big SisterИстлиВеликобританияWomen in SportГэмпшир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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