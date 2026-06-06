«Конец толпоправству»: в Азад Кашмире отключили интернет

5 июня 2026 года в подконтрольном Пакистану штате Азад Джамму и Кашмир неожиданно полностью прервалась интернет-связь. Главный министр региона Фейсал Мумтаз Ратор, комментируя ситуацию, назвал эту меру «концом толпоправства». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным организации НетБлокс, связь пропала накануне массовых акций протеста и блокады, запланированных на 9 июня. Причиной стало запрещение деятельности комитета «Объединенный народный комитет действий» (Джоинт Авами Актион Коммитти, ДжААК) на основании антитеррористического законодательства.

Комитет ДжААК требует от правительства снизить цены на муку, удешевить электроэнергию и отменить специальные места, зарезервированные для беженцев в ассамблее. Подобные протесты не являются первыми в регионе.

Напомним, что в 2025 году демонстрации, организованные ДжААК, привели к столкновениям, человеческим жертвам и частичным уступкам со стороны правительства. На этот раз власти решили принять превентивные меры: интернет был заблокирован, усилены меры безопасности, отменены занятия в школах, а туристам рекомендовано покинуть регион.