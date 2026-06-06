Дешевая китайская память ДДР5 — миф: чипы ККсМТ стоят столько же, сколько Samsung

·97·Технологии
Дешевая китайская память ДДР5 — миф: чипы ККсМТ стоят столько же, сколько Samsung

Китайский производитель памяти ЧангКсин Меморй Течнологиес (ККсМТ) не проводит демпинговую политику на рынке ДДР5. Компания продает свои чипы почти по тем же ценам, что и лидеры отрасли — Samsung Электроникс, СК Хйникс и Микрон Течнологй. Об этом сообщили представители производителей модулей памяти на выставке Компутекс Таипеи. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам экспертов, главное преимущество ККсМТ сегодня не в дешевизне продукции, а в наличии свободных объемов ДРАМ, готовых к отгрузке клиентам. На фоне высокого спроса и периодического дефицита чипов памяти это становится важным преимуществом для производителей модулей.

Пока китайская компания фокусируется на массовом сегменте и не претендует на лидерство в самых передовых технологиях памяти. Чипы ККсМТ уже используются в бюджетных и среднебюджетных модулях ДДР5, заявленная скорость которых достигает 8000 МТ/с. Также производитель освоил выпуск серверной памяти формата РДИММ.

При этом в более сложных и современных сегментах, таких как КУДИММ, ККДИММ, МРДИММ и КСОДИММ, компания значительно отстает от мировых лидеров. Участники рынка сообщили, что продолжают тестировать чипы ККсМТ в составе своих модулей. На начальном этапе такие решения будут ориентированы в основном на внутренний рынок Китая.

Партнеры отмечают еще одно преимущество ККсМТ — гибкий подход к работе с клиентами. В отличие от крупных поставщиков, китайская компания не применяет строгих штрафов за объемы закупок и контрактных ограничений. Это делает ККсМТ привлекательным поставщиком для производителей модулей, особенно в период текущего дефицита.

DDR5CXMTSamsungMicronТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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