Жизнь после Instagram: знакомьтесь с социальными приложениями нового поколения

На протяжении многих лет мир социальных сетей находился под контролем технологических гигантов, таких как Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok и Кс. Однако сегодня многие стартапы бросают вызов этим гигантам, создавая персонализированные социальные платформы, которые объединяют людей вокруг узких интересов и сообществ. Если вы устали от традиционных продуктов Биг Теч, на рынке появился ряд интересных альтернатив. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Приложение Ретро, созданное бывшими сотрудниками Instagram, предназначено для обмена фотографиями в более личном и безопасном формате. Здесь вы можете выбирать лучшие снимки недели, создавать альбомы и делиться воспоминаниями с близкими друзьями. Настройки конфиденциальности позволяют полностью контролировать, кто может видеть ваши фотографии.

Приложение Cosmos, предназначенное для творческих людей, представляет собой уникальную альтернативу платформе Pinterest, где пользователи могут создавать профили, соответствующие их вкусам, используя цвета, ключевые слова или изображения. Приложение Индиго позволяет одновременно использовать сети Mastodon и Bluesky. Оно объединяет децентрализованные социальные сети в едином интерфейсе, помогая публиковать посты на обеих платформах одновременно.

Приложение Корнер позиционирует себя как «социальные Google Maps». На этой платформе, насчитывающей более 125 тысяч пользователей, люди составляют списки своих любимых мест, ресторанов и скрытых локаций и делятся ими с другими. Для любителей коротких видео представлено приложение Дивине — продолжение легендарного проекта Вине. В нем доступно более 500 тысяч архивных видео, а пользователи получили возможность создавать новые 6-секундные ролики.