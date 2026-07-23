«Истанбул Башакшехир» сыграл вничью в матче, где участвовали Шомуродов и Файзуллаев

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Истанбул Башакшехир» на своем поле принял финский клуб «Интер Турку». Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

В составе турецкого клуба на поле вышли футболисты сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Теперь судьба путевки в следующий раунд решится 30 июля в Финляндии.

Гости открыли счет первыми

Встреча началась по неожиданному для «Башакшехира» сценарию. На 16-й минуте Джепта поразил ворота хозяев, выведя «Интер Турку» вперед.

Несмотря на попытки турецкого клуба сравнять счет до перерыва, первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.

«Башакшехир» нашел ответный гол в начале второго тайма. На 54-й минуте Эрен Байрам точным ударом восстановил равновесие — 1:1.

В оставшееся время у обеих команд были возможности забить победный гол, но счет больше не изменился.

Шомуродов сыграл в основном составе

Эльдор Шомуродов начал встречу в стартовом составе «Башакшехира». Узбекский нападающий провел на поле 69 минут.

После этого вместо него на поле вышел да Кошта. Шомуродов в этом матче не смог отметиться голом или результативной передачей.

Для капитана сборной Узбекистана этот матч стал одним из первых важных испытаний в новом сезоне еврокубков.

Файзуллаев вышел на поле во втором тайме

Аббосбек Файзуллаев начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 61-й минуте, заменив Брнича.

Таким образом, в последние полчаса встречи Шомуродов и Файзуллаев одновременно выступали в составе «Башакшехира».

После выхода Файзуллаева хозяева пытались усилить атаки. Однако туркам не удалось во второй раз прорвать оборону соперника.

Все решится в Финляндии

Ответный матч между командами состоится 30 июля в Финляндии.

Ничья 1:1 в первой игре сохранила шансы на выход в следующий раунд для обеих сторон. «Башакшехир» может победить на выезде или, в зависимости от результата, перевести игру в дополнительное время.

Участие Шомуродова и Файзуллаева в ответном матче для турецкого клуба вновь будет в центре внимания.

Квалификация ЛК, второй раунд

«Истанбул Башакшехир» — «Интер Турку» — 1:1

Голы: Джепта, 16 — 0:1; Эрен Байрам, 54 — 1:1.

Состав «Истанбул Башакшехир»: Шенгезер, Шахинер, Байрам, Ба (Опоку, 61), Карбовник, Гюнеш, Кемен, Малли, Эльдор Шомуродов (да Кошта, 69), Брнич (Аббосбек Файзуллаев, 61), Йылдырым (Зельке, 69).