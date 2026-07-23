«Истанбул Башакшехир» сыграл вничью в матче, где участвовали Шомуродов и Файзуллаев

·98·Спорт
«Истанбул Башакшехир» сыграл вничью в матче, где участвовали Шомуродов и Файзуллаев

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Истанбул Башакшехир» на своем поле принял финский клуб «Интер Турку». Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

В составе турецкого клуба на поле вышли футболисты сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Теперь судьба путевки в следующий раунд решится 30 июля в Финляндии.

Гости открыли счет первыми

Встреча началась по неожиданному для «Башакшехира» сценарию. На 16-й минуте Джепта поразил ворота хозяев, выведя «Интер Турку» вперед.

Несмотря на попытки турецкого клуба сравнять счет до перерыва, первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.

«Башакшехир» нашел ответный гол в начале второго тайма. На 54-й минуте Эрен Байрам точным ударом восстановил равновесие — 1:1.

В оставшееся время у обеих команд были возможности забить победный гол, но счет больше не изменился.

Шомуродов сыграл в основном составе

Эльдор Шомуродов начал встречу в стартовом составе «Башакшехира». Узбекский нападающий провел на поле 69 минут.

После этого вместо него на поле вышел да Кошта. Шомуродов в этом матче не смог отметиться голом или результативной передачей.

Для капитана сборной Узбекистана этот матч стал одним из первых важных испытаний в новом сезоне еврокубков.

Файзуллаев вышел на поле во втором тайме

Аббосбек Файзуллаев начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 61-й минуте, заменив Брнича.

Таким образом, в последние полчаса встречи Шомуродов и Файзуллаев одновременно выступали в составе «Башакшехира».

После выхода Файзуллаева хозяева пытались усилить атаки. Однако туркам не удалось во второй раз прорвать оборону соперника.

Все решится в Финляндии

Ответный матч между командами состоится 30 июля в Финляндии.

Ничья 1:1 в первой игре сохранила шансы на выход в следующий раунд для обеих сторон. «Башакшехир» может победить на выезде или, в зависимости от результата, перевести игру в дополнительное время.

Участие Шомуродова и Файзуллаева в ответном матче для турецкого клуба вновь будет в центре внимания.

Квалификация ЛК, второй раунд

«Истанбул Башакшехир» — «Интер Турку» — 1:1

Голы: Джепта, 16 — 0:1; Эрен Байрам, 54 — 1:1.

Состав «Истанбул Башакшехир»: Шенгезер, Шахинер, Байрам, Ба (Опоку, 61), Карбовник, Гюнеш, Кемен, Малли, Эльдор Шомуродов (да Кошта, 69), Брнич (Аббосбек Файзуллаев, 61), Йылдырым (Зельке, 69).

Истанбул БашакшехирЭлдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИнтер Турку
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21Битва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюБитва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюСегодня, 22:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...