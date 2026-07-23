Honda делает ставку на уникальные и «необычные» модели для завоевания европейского рынка

Японский автоконцерн Honda объявил о новой стратегии, направленной на восстановление своих позиций на европейском рынке. Компания намерена сосредоточиться на выпуске «уникальных» автомобилей, которые воздействуют на эмоции клиентов и отличаются инженерным совершенством, а не на массовых моделях. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на президента Honda в Европе Ханса Де Ягера. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно имеющимся данным, в прошлом году Honda продала по всей Европе всего 72 тысячи автомобилей. Для сравнения, в 2007 году этот показатель составлял 313 тысяч. В настоящее время объем продаж бренда практически сравнялся с Lexus, в то время как его основные конкуренты Mazda и Suzuki продали в два раза больше, а Toyota — около 900 тысяч автомобилей.

Инженерные мечты и новый Прелуде

По словам Ханса Де Ягера, Honda признает, что не является «крупным игроком» в регионе, но планирует увеличивать объемы продаж «устойчивым и здоровым» образом. Для этого бренд возвращается к своим истокам, то есть к предоставлению инженерных решений, превосходящих ожидания клиентов. Концепт Прелуде ХРК, представленный на фестивале скорости в Гудвуде, стал одним из первых шагов на этом пути.

Это спортивное купе оснащено гибридным двигателем, над которым работали специалисты спортивного подразделения компании. Хотя серийное производство модели Прелуде ХРК официально не подтверждено, она рассматривается как ключевой символ, определяющий будущее направление бренда. Honda стремится создавать автомобили, которые вызывают улыбку на лицах своих клиентов.

Стратегические цели и уникальность

Руководство Honda не ставит целью резкое увеличение объемов продаж, например, в два или три раза. Основное внимание будет уделено поэтапному расширению доли рынка в странах Европейского союза, Великобритании и Турции. В настоящее время эти регионы обеспечивают около 100 тысяч продаж в год.

В новой стратегии компании приоритетными определены следующие аспекты:

Уникальный дизайн, адаптированный к потребностям клиентов;

Высокий уровень инженерии и техническое совершенство;

Сочетание удовольствия от вождения и практичности;

Создание особой ниши бренда с отказом от традиционных трендов.

Еще одна примечательная модель — компактный электромобиль Супер-Н. Этот «необычный» и веселый хэтчбек, вдохновленный легендарной моделью Китй Турбо ИИ 1980-х годов, был очень позитивно встречен общественностью. Де Ягер подчеркнул, что именно такие уникальные модели помогут укрепить позиции Honda на рынке. Учитывая высокий интерес к моделям Honda на рынке Узбекистана, такие глобальные обновления бренда могут быть значимыми и для местных автолюбителей.