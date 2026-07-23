Honda делает ставку на уникальные и «необычные» модели для завоевания европейского рынка

·67·Авто
Honda делает ставку на уникальные и «необычные» модели для завоевания европейского рынка

Японский автоконцерн Honda объявил о новой стратегии, направленной на восстановление своих позиций на европейском рынке. Компания намерена сосредоточиться на выпуске «уникальных» автомобилей, которые воздействуют на эмоции клиентов и отличаются инженерным совершенством, а не на массовых моделях. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на президента Honda в Европе Ханса Де Ягера. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно имеющимся данным, в прошлом году Honda продала по всей Европе всего 72 тысячи автомобилей. Для сравнения, в 2007 году этот показатель составлял 313 тысяч. В настоящее время объем продаж бренда практически сравнялся с Lexus, в то время как его основные конкуренты Mazda и Suzuki продали в два раза больше, а Toyota — около 900 тысяч автомобилей.

Инженерные мечты и новый Прелуде

По словам Ханса Де Ягера, Honda признает, что не является «крупным игроком» в регионе, но планирует увеличивать объемы продаж «устойчивым и здоровым» образом. Для этого бренд возвращается к своим истокам, то есть к предоставлению инженерных решений, превосходящих ожидания клиентов. Концепт Прелуде ХРК, представленный на фестивале скорости в Гудвуде, стал одним из первых шагов на этом пути.

Это спортивное купе оснащено гибридным двигателем, над которым работали специалисты спортивного подразделения компании. Хотя серийное производство модели Прелуде ХРК официально не подтверждено, она рассматривается как ключевой символ, определяющий будущее направление бренда. Honda стремится создавать автомобили, которые вызывают улыбку на лицах своих клиентов.

Стратегические цели и уникальность

Руководство Honda не ставит целью резкое увеличение объемов продаж, например, в два или три раза. Основное внимание будет уделено поэтапному расширению доли рынка в странах Европейского союза, Великобритании и Турции. В настоящее время эти регионы обеспечивают около 100 тысяч продаж в год.

В новой стратегии компании приоритетными определены следующие аспекты:

  • Уникальный дизайн, адаптированный к потребностям клиентов;
  • Высокий уровень инженерии и техническое совершенство;
  • Сочетание удовольствия от вождения и практичности;
  • Создание особой ниши бренда с отказом от традиционных трендов.

Еще одна примечательная модель — компактный электромобиль Супер-Н. Этот «необычный» и веселый хэтчбек, вдохновленный легендарной моделью Китй Турбо ИИ 1980-х годов, был очень позитивно встречен общественностью. Де Ягер подчеркнул, что именно такие уникальные модели помогут укрепить позиции Honda на рынке. Учитывая высокий интерес к моделям Honda на рынке Узбекистана, такие глобальные обновления бренда могут быть значимыми и для местных автолюбителей.

HondaАвтомобилиЕвропаPreludeЭлектромобили
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуКамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуСегодня, 19:53В Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВ Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиСегодня, 18:32Geely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с FordGeely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с FordСегодня, 16:53Будет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответБудет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответСегодня, 16:49Удовольствие от вождения в эпоху электромобилей: почему важна система Торкуе ВекторингУдовольствие от вождения в эпоху электромобилей: почему важна система Торкуе ВекторингСегодня, 15:51Ford и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасенFord и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасенСегодня, 14:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем